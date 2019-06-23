PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda son durumla ilgili açıklama yaptı.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda son durumla ilgili açıklama yaptı.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.
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