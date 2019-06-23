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PKK'ya ağır darbe

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun başlangıcından beri etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57 oldu.
PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda son durumla ilgili açıklama yaptı. 

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.

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