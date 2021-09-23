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PKK'ya bir darbe daha: Komandolar tarafından etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin ve Irak'ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
PKK'ya bir darbe daha: Komandolar tarafından etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Geçit vermeyeceğiz!" diyerek, terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişiminin, kahraman komandolar tarafından önlendiğini açıkladı.

MSB, "11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi." paylaşımında bulundu.

MATİNA'DA 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.

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