PKK'ya bir darbe daha: Komandolar tarafından etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Geçit vermeyeceğiz!" diyerek, terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişiminin, kahraman komandolar tarafından önlendiğini açıkladı.
MSB, "11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi." paylaşımında bulundu.
MATİNA'DA 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.
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