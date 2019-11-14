PKK'ya büüyk darbe

Van'ı da kapsayan Kıran-6 operasyonunda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Akdoğu Mahallesi Rubil Tepe mevkisinde,

'Kıran-6 Şehit GK Sami Gülmez' operasyonu düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama çalışmalarında, terör örgütü PKK'ya ait sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, 1 RPG, 7 roketatar, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 Kalaşnikov piyade tüfeği, 4 EYP düzeneği, 14 savunma tipi el bombası, 34 antitank roketatar mühimmatı, 105 roketatar sevk fişeği, 7,62 mm çapında 1465 fişek, 40 mm çapında 3 adet bomba atar mühimmatı, 18 kilogram TNT ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.