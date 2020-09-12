PKK'ya büyük darbe: 10 günde 118 terörist!

Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar başarıyla devam ediyor. MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 21, son 10 günde ise 118 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.