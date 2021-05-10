PKK'ya darbe üstüne darbe

MSB: Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonunda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği mağarada silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda tespit edilen bir mağaraya operasyon düzenlenmiş, Komandolarımız tarafından 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerin etkisiz hâle getirildiği mağarada yapılan arama-taramada terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat şöyle: 7 adet 60 milimetre havan, 3 adet 81 milimetre havan, 2 adet RPG-7, 2 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet kanas, 7 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet konkurs, 2 adet SA-16 (Igla-1), 8 adet EYP düzeneği, 20 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet 120 mm havan mühimmatı, 7 adet 81 mm havan mühimmatı, 250 adet havan tapa ve örgütsel dokümanlar.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina’daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.