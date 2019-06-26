PKK'ya darbe üstüne darbe: Bakanlık duyurdu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Çatak ilçesi kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
PENÇE HAREKATI'NDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Pençe Harekatıyla koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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