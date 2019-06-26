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PKK'ya darbe üstüne darbe: Bakanlık duyurdu

İçişleri Bakanlığından, Van'ın Çatak ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
PKK'ya darbe üstüne darbe: Bakanlık duyurdu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Çatak ilçesi kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi. 

PENÇE HAREKATI'NDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Pençe Harekatıyla koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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