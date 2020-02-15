PKK'ya eleman kazandıran müzik eğitim merkezine operasyon: 7 gözaltı

Adana’da terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı öne sürülen bir müzik eğitim merkezine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Seyhan ilçesi Obalar Caddesi’ndeki bir müzik eğitim merkezindeki kursa gelen 14 ile 18 yaş arasındaki çocukların kandırılarak PKK terör örgütüne gönderildiği bilgisine ulaştı. Bunu üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müzik merkezindeki eğitmenler İ.A. ile J.S.’yi teknik ve fiziki takibe aldı. 4 ay boyunca takip edilen eğitmenlerin kursa gelen çocuklara örgüt elebaşını anlattığı, örgüt hakkında kitaplar okuttuğu ve görüntüler izletip kandırarak, PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarına gönderdikleri öne sürüldü.

Operasyonda örgüte eleman kazandırdığı öne sürülen İ.A., J.S. ve K.K, şüphelilere yardım ettiği ileri sürülen H.T. ile terör örgütünün kamlarına gönderilmek istenen Ş.E. ile D.S. (16) ile Mardin'de B.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği, çocuklara enstrüman eğitimi verdiklerini öne sürdüğü öğrenildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K ve B.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.