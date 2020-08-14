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"PKK'yı büyük şehirlerden, doğudan, dağlardan temizledik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri milletvekili Mehmet Özhaseki, "PKK'yı büyük şehirlerden, doğudan, dağlardan temizledik. Şimdi de yurt dışında canlarına tükürüyoruz" dedi.
"PKK'yı büyük şehirlerden, doğudan, dağlardan temizledik"

AK Partili Özhaseki, memleketi Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde ibadete açılan camii açılış törenine katıldı. Törene, Özhaseki'nin yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu coğrafyanın zor bir coğrafya olduğunu söyledi. Türkiye'ye karşı birçok oyunun oynandığını söyleyen Özhaseki, "Çukur eylemleri ile ülkeyi bölmek istediler, 15 Temmuz'da bu ülkenin başına büyük bir bela salmak istediler, kardeş kanı dökmek istediler. Böyle bir ortamda biz eğer güçlüysek ayakta dimdik dururuz, önümüze bakarız. Biz eğer güçlüysek PKK bir halt edemez. Allah'ın izniyle PKK'yı büyük şehirlerden, doğudan, dağlardan temizledik, şimdi de yurt dışında canlarına tükürüyoruz. O katillerin Allah belasını verecek ama bizim elimizden verecek. Güçlüysek yaparız bunu, güçlü değilsek nasıl yapacağız? Biz güçlüysek Akdeniz’de hakkımızı savunuruz. Girer petrol ararız, gemilerimizle, uçaklarımızla orada Türk milletinin bağımsızlığını ilan ederiz. Güçlü değilsek, hangi gemiyle gidip, oralarda petrol arayacağız, hakkımızı nasıl koruyacağız? Türkiye'de üretime, yatırıma ve büyümeye ihtiyaç var" dedi.

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