PKK/YPG saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesindeki pazar yeri yakınlarında, öğle saatlerinde PKK/YPG'li teröristler, bomba yüklü araç infilak ettirdi.
Sivillerin yoğun olarak bulunduğu pazar yerindeki terör saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kent genelinde önlemlerini artıran yerel güvenlik güçleri de saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.
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