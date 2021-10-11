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PKK/YPG saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin Afrin bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
PKK/YPG saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesindeki pazar yeri yakınlarında, öğle saatlerinde PKK/YPG'li teröristler, bomba yüklü araç infilak ettirdi.

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu pazar yerindeki terör saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kent genelinde önlemlerini artıran yerel güvenlik güçleri de saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.

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