  • BIST 1.175
  • Altın 488,831
  • Dolar 7,8819
  • Euro 9,3141
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 12 °C
SON DAKİKAAnkara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
»

PKK/YPG’nin 'Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad rejiminin mühendisleri yalanladı

PKK/YPG'nin, Türkiye’nin bilinçli olarak su kestiği iftirası, Esad rejiminin mühendisleri tarafından yalanlandı. Kesintinin Türkiye’den kaynaklanmadığı belirtilerek, "Çözüm için bölgeye yeterli elektrik gönderilmesi gerekiyor." denildi.
PKK/YPG’nin 'Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad rejiminin mühendisleri yalanladı

'Barış Pınarı Harekatı' ile Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Resulayn kentinde terör örgütü işgali sonlandırıldı. Teröristlerden arındırılan bölgenin yeniden inşasına başlanırken, bir yandan da Resulayn’dan rejim ve PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Haseke bölgesine içme suyu aktarımı yapılan ancak teröristlerce tahrip edilen Allouk Su Terfi İstasyonu'nun onarımı yapıldı. Türkiye’nin onarımını yaptığı ve olası saldırı ve sabotaj ihtimaline karşı güvenliğini sağladığı merkezin sağlıklı çalışarak, Haseke’deki sivillerin susuz kalmaması için özen gösterildi. Ancak merkezin su transferini yapan pompaların ihtiyaç duyduğu elektriğin, Haseke’nin Derbesiye bölgesinden yeterli derecede ulaştırılmaması nedeniyle çalışma aksadı ve su kesintisi oldu. Su kesintisi, dönem dönem PKK/YPG terör örgütü tarafından kamuoyuna Türkiye’nin bilinçli olarak yaptığı kara propagandasıyla aktarıldı.

ELEKTRİK KESİLİNCE SU TRANSFERİ YAPILAMIYOR

Merkezin çalışması için gerekli olan elektriğin ulaştırılmaması nedeniyle pompaların durması, Allouk Su Terfi İstasyonu'ndan Haseke’ye su aktarımını da durduruyor. Türkiye’nin bu durumu defalarca anlatmasına rağmen bölgeye yeterli derecede elektrik verilmeyerek, sorunun aralıklarla gündeme getirilmesine ve terör örgütü tarafından propaganda aracı olarak kullanılmasına zemin oluşturuluyor.

TÜRKİYE, KARA PROPAGANDAYA İZİN VERMEDİ

Türkiye ise oluşturulmak istenen kara propagandaya izin vermedi. Türkiye’nin bölgede ortak devriye yaptığı Rusya Federasyonu askeri yetkilileri ile görüşmesinin ardından sorunun, rejimin yeterli elektrik vermemesinden kaynaklandığı aktarıldı. Türkiye, terör örgütünün iftirasının önüne geçmek ve Haseke’deki sivillerin susuz kalmaması için Rusya Federasyonu aracılığı ile rejim görevlilerinin Allouk Su Terfi İstasyonu'na gelerek, inceleme yapmasını talep etti.

REJİMİN MÜHENDİSLERİ İNCELEME YAPTI

Türkiye’nin bu talebinin ardından rejimin mühendis ve teknik elemanlarından oluşan bir ekip, Rus askerleri tarafından Resulayn sınırına getirildi. Burada alınan ekip, Türk askerleri tarafından terfi istasyonuna getirildi. Esad rejiminin teknik ekibi de yaptığı incelemede sorunun Türkiye kaynaklı olmadığını tespit etti.

SU, SADECE REJİM TARAFINA GİDİYOR

Haseke’nin yanı sıra Tel Tamir hattını bekleyen tesisten 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesindekilerin yararlanmadığını vurgulayan Türkiye, hattan sadece rejim kontrolündeki bölgede bulunanlara su sağlandığı vurgulandı. Terfi istasyonunda bulunan dalgıç pompalar ve su motorlarının elektrikle çalıştığı ve bunları besleyen elektriğin rejim kontrolündeki Derbesiye bölgesinden verildiği belirtilerek, sorunun çözümü için kilidin Esad rejimince çözüleceğine dikkat çekildi. Resulayn’ın ihtiyaç duyduğu elektriğin rejim ve terör örgütünün kontrolündeki Tişrin Barajı'ndan sağlandığı ancak 'Barış Pınarı Bölgesi'ne de keyfi olarak elektrik verilmediği öğrenildi.

REJİM MÜHENDİSLERİ: ÇÖZÜM ESAD VE RUSYA’DA

Allouk Su Terfi İstasyonu'na gelerek incelemelerde bulunan mühendislerden oluşan teknik ekip, Haseke’ye yönelik zaman zaman yaşanan su kesintisinin Türkiye kaynaklı olmadığını, merkeze yeterli elektrik verilmemesinden dolayı yaşandığını tespit etti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Suriye rejiminin teknik ekibinden bir görevli, "Şu an bu merkezdeki bazı dalgıç ve pompalar arızalı olduğu için çalışmıyor. Su kesintisinin nedeni ise buraya gelen yetersiz elektrik. Derbesiye bölgesinden buraya az elektrik geliyor. Burada yaşanan sorunun çözümü için Haseke ve Derbesiye’den daha fazla enerji sağlanması gerekiyor. Bunu da çözecek olan Esad rejimi ve Rusya’dır" dedi.

GÜVENLİĞİ TSK SAĞLIYOR

Öte yandan 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde kimsenin yararlanmadığı ve sadece Haseke bölgesindeki sivillerin kullandığı suyun transferinin yapıldığı Allouk Su Terfi İstasyonu'nun güvenliği ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanıyor. Türk askeri, merkeze yönelik olası saldırı ve sabotaj ihtimaline karşı 24 saat bölgede, eli tetikte görev yapıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı12 Ekim 2020 Pazartesi 10:11
  • Türkiye ve dünya gündemi12 Ekim 2020 Pazartesi 09:45
  • Küle dönen evde çekmecedeki Türk bayrakları yanmadı12 Ekim 2020 Pazartesi 09:32
  • PKK/YPG’nin 'Türkiye suyu kesiyor' iftirasını, Esad rejiminin mühendisleri yalanladı12 Ekim 2020 Pazartesi 09:31
  • Sigara için çakmağını çaktı ‘kundakçı’ diye dayak yedi12 Ekim 2020 Pazartesi 09:29
  • Başkentte Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 5 dükkan kullanılamaz hale geldi12 Ekim 2020 Pazartesi 09:10
  • Ukrayna'nın sosyal medya fenomenleri Erciyes'i tanıttı12 Ekim 2020 Pazartesi 09:09
  • Ege açıklarında 5 büyüklüğünde deprem12 Ekim 2020 Pazartesi 09:08
  • Kilis Belediye Başkanı yaşamını yitirdi12 Ekim 2020 Pazartesi 09:07
  • Yüzde 90 oy alarak cumhurbaşkanı seçildi12 Ekim 2020 Pazartesi 09:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti