  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -2 °C
»

PKK/YPG’nin uyuyan hücrelerine operasyon: 3 gözaltı

Adana’da, terör örgütü PKK/YPG’nin uyuyan hücrelerine yönelik operasyonda M.S. ile M.H. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.S.’nin kırsaldaki örgüt kadrosuyla irtibatta olduğu, iki ağabeyinin de YPG’nin sözde özel biriminde faaliyet gösterdikleri öğrenildi.
PKK/YPG’nin uyuyan hücrelerine operasyon: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin Adana’da uyuyan hücrelerinin olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Suriye’nin Afrin ve Kobani kentlerinde silah ile bombalı eylem eğitimi alarak örgüt adına faaliyet gösterdikleri belirlenen; 2018 yılında yasadışı yollarla Türkiye’ye girerek kamufle olmak için inşaat ya da tarım işlerinde çalıştıkları öğrenilen M.S ile M.H.’nin adreslerine polis operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alındı.

İKİ AĞABEYİ ÖZEL BİRİMDEYMİŞ

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden M.S.’nin halen kırsaldaki örgüt kadrosuyla irtibatta olduğu ve sosyal medya üzerinden teröristlerle konuştuğu öğrenildi. Ayrıca M.S.’nin iki ağabeyinin YPG’nin sözde özel biriminde faaliyet gösterdikleri öne sürüldü. Öte yandan M.S.’nin, terör örgütünün sözde üniforması ve silahla çektirdiği fotoğraflar da ele geçirildi.

CEZAEVİNE TALİMAT GÖNDEREN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Ayrıca polisin çalışması sonucunda, 10 Temmuz’da PKK/KCK’ya yönelik operasyonda yakalanamayan, örgütün sözde üst yönetiminin, örgütün cezaevi dış koordinasyon sorumluları aracılığıyla spor ayakkabıların tabanına pelur kağıda gizlenmiş talimatların yer aldığı ayakkabı kutularını, cezaevindekilere kargoyla gönderdiği tespit edilen firari şüpheli M.A. da yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.S., M.H., ve M.A., çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı01 Ocak 2021 Cuma 11:28
  • İzmir'in akciğerleri atık sahasına döndü01 Ocak 2021 Cuma 11:02
  • Adana’da sahte içki operasyonu01 Ocak 2021 Cuma 11:01
  • Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın01 Ocak 2021 Cuma 11:00
  • PKK/YPG’nin uyuyan hücrelerine operasyon: 3 gözaltı01 Ocak 2021 Cuma 10:59
  • Vatandaşın su sorunu KDK'nin tavsiyesiyle çözüldü01 Ocak 2021 Cuma 10:57
  • Adana merkezli YPG/PKK operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı01 Ocak 2021 Cuma 10:56
  • Tuzla'da fabrika deposunda yangın01 Ocak 2021 Cuma 10:55
  • Uzlaştırıcıların 2021 asgari ücret tarifesi belirlendi01 Ocak 2021 Cuma 10:54
  • CMK gereğince görevlendirilen müdafilere 2021'de yapılacak ödeme tarifesi belirlendi01 Ocak 2021 Cuma 10:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti