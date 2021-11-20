  • BIST 1.737,330
  • Altın 668,25
  • Dolar 11,2516
  • Euro 12,7077
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

'Plaj definecileri' iş başında

Antalya'da turizm sezonunun sona ermesiyle yaz aylarında turistlerin sahilde düşürdüğü para ve takıları dedektörle arayanların mesaisi de başladı.
'Plaj definecileri' iş başında

Antalya'da turizm sezonunun sona ermesiyle yaz aylarında turistlerin plajda düşürdüğü para ve takıları dedektörle arayanlar da sahillerde boy göstermeye başladı.

Yaz aylarında yerli ve yabancı milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya sahilleri, şu sıralar turizm sezonunun sona ermesinin sakinliğini yaşıyor.

Sahilleri dolduran az sayıda yabancı turist güneşli havanın tadını çıkarırken, halk arasında "plaj definecileri" olarak adlandırılan işi yapan Mehmet Deniz ve İbrahim Uysal ise dedektörle sahili tarıyor.

Deniz ve Uysal, turistlerin meraklı bakışları altında dedektör ve çapayla plajda değerli metalleri arıyor.

Hava durumuna göre yola çıkıyor

Mehmet Deniz, 20 yıl önce Devlet Su İşlerinden emekli olduktan sonra boş vaktini değerlendirmek için dedektörle sahilde metal aramaya başladığını söyledi.

Turizm sezonunun dışında sahilde dedektör yardımıyla arama yaptığını belirten Deniz, "Emekliyim. İçki içmem, kumar oynamam, buralarda vakit geçiyorum. Bu işi zevkime göre yaparım, kafama göre takılırım. Hava durumunu takip ederim, dalgalı günün ardından arabama biner istediğim sahile giderim. Kimi zaman birkaç saat kimi zaman akşama kadar takılırım." dedi.

Tüm sahili iki kere tarıyor

Antalya'daki tüm plajlarda arama yaptığını anlatan Deniz, "Gittiğim yerde tüm sahili baştan sona iki kere dedektörle tararız. Dedektörün sinyal verdiği yeri kazıp bakarız. En çok bulduğumuz Rus parası oluyor. Bazen kolye kırığı, küpe ve yüzük de denk geliyor. Avro bulursak bozduruyoruz, altın bulursak satıyoruz. Diğer metal paraları kiloyla hurdacıya veriyoruz. Bozuk para dışında birkaç sefer cep telefonu buldum." diye konuştu.

Yaptığı işten büyük bir kazancının olmadığını dile getiren Deniz, "Bu iş benim en büyük hobim. Buradan kazanmışım kazanmamışım bu önemli değil. Kazanabildiğim zamanlar olmuştur ama toplamda baktığımızda buradan kazandığım, aracımla buralara gelmek için harcadığım yakıta yetmez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de20 Kasım 2021 Cumartesi 11:25
  • Irak’ın kuzeyinde 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi20 Kasım 2021 Cumartesi 11:12
  • Arsuz Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanı daimi deniz hudut kapısı oldu20 Kasım 2021 Cumartesi 11:10
  • Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem20 Kasım 2021 Cumartesi 11:07
  • Türkiye ve dünya gündemi20 Kasım 2021 Cumartesi 10:55
  • Bakan Pakdemirli: Türkiye’nin gıda stokları yeterli19 Kasım 2021 Cuma 21:17
  • AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı19 Kasım 2021 Cuma 17:54
  • Erzurum Köprüköy'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi19 Kasım 2021 Cuma 16:12
  • Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi Erzurum'da açılıyor19 Kasım 2021 Cuma 15:43
  • Bakan Soylu: Türkiye şu anda afet yönetiminde iyi bir seviyede19 Kasım 2021 Cuma 15:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti