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Plajdaki çöp kutularını denize atan kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sabah saatlerinde Kadınlar Denizi'ndeki şemsiye ve şezlonglara zarar verip, çöp kutularını denize atan Murat K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Plajdaki çöp kutularını denize atan kişi gözaltına alındı

Polisteki ilk ifadesinde, "Halkımızın ne kadar bilinçli olduğunu test etmek için bunu yaptım. Kesinlikle pişmanlık duymuyorum" dediği öğrenilen Murat K.'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için savcılığın rapor istediği bildirildi. 

ÇEVREYE KÜFÜRLER SAVURMUŞ

Öte yandan yaşanan olaya esnaf tepki gösterdi. Görüntülerin Kuşadası'na yakışmadığını söyleyen market sahibi Nazif Ataeren, "Ben Murat K. isimli şahsın yaptıklarını bizzat gördüm. Sabah dükkanımı açmak için geldiğimde, bu kişi çöpleri ve şemsiyeleri denize atıyordu. Görevliler gelince kaçmaya başladı. Denize girip, şamandıralara kadar yüzdü. Yorulunca denizden çıkıp, küfüretmeye başladı. Kadınlar Denizi esnafı olarak Kuşadası'nın böyle çirkin bir olayla anılması bizi çok üzdü" dedi.

Mısır satan Aydın Aslan da "Kuşadası yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak geldiği bir tatil kenti. Bu davranışı yapan Murat K.'yi kınıyorum. Umarım gerekli cezayı alır" diye konuştu.

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