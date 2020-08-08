Plajlarda en çok ‘hijyenden’ şikayet edildi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tatil alışkanlıklarını da değiştirdi. Sosyal mesafe, ateş ölçümü, maske kullanımının hayatımıza girmesiyle birlikte vatandaşlar hijyen kurallarına daha fazla dikkat eder hale geldi.

Koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerden biri turizm oldu.Karantinada geçirilen günlerin ardından bu yıl tatil yapılıp yapılmayacağı merak konusuydu.Normalleşmeyle birlikte sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde turizm işletmeleri de çalışmalarına başladı. Şikayetvar, plajlarda en çok şikayet edilen konular üzerine bir çalışma hazırladı. Şikayetvar’ın verilerine göre şezlong ve duş yetersizliği sebebiyle yaşanan yoğunluk, sıra bekleme ve hijyen sıkıntısı en çok şikayet edilen konuların başında geldi. Bunu plajlara giriş, şezlong, şemsiye, yiyecek, içecek (özellikle su), otopark ücretlerinin yüksek olması takip etti.

PERSONEL SAYISI YETERSİZ!

Plajlarla ilgili en çok şikayet edilen konulardan biri de çalışanların hijyen kurallarını hiçe sayması, pandemi sebebiyle azalan personel sayısının hizmette yetersiz kalması oldu. Vatandaşlar, güvenlik, cankurtaran hizmetlerinin olmaması ya da yetersiz kalması, havuzların hijyenik olmaması, mikrop kapma riski, çok yüksek sesli aktiviteler ya da gece eğlencelerinde çocuklardan sorumlu kişilerin ilgisizliği, acil sağlık hizmetleri olmaması ya da yetersiz kalması sebebiyle acil müdahale edilmesi gereken durumlarda yaşanan gecikmeler, havuz kenarlarının ıslak kalması sebebiyle kayma, düşme olayları yaşanması, auaparklarda su kayaklarının kuru olması, kırık olması gibi sorunlar, bazı plajlarda tesettür mayo ile girilmesine izin verilmemesi konularında da şikayette bulundu.