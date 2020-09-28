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Plaka basım atölyesi yeni yerinde hizmet vermeye başladı

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası bünyesinde hizmet veren plaka basım atölyesi, yeni hizmet binasına taşındı.
Plaka basım atölyesi yeni yerinde hizmet vermeye başladı

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Plaka Basım Atölyesi,  İskitler'deki yeni yerinde hizmet vermeye başladı. 

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Yeni plaka basım atölyesinde ilk plaka basımını yapan Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, "28 Eylül 2020 tarihinden itibaren yeni plaka basım atölyemizde ilk plakalarımızın basımını, boyamasını ve montajını yaparak, hizmet vermeye başlamış bulunmaktayız. Amacımız; vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesini ve hizmet değerlerini yükseltmek. Oda olarak üyelerimize ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet memnuniyeti önceliğimizdir. Bir taraftan şoför esnafımızın sorunlarını çözmek için gayret gösterirken, diğer taraftan da hem şoför esnafımıza hem de vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak için uğraş veriyoruz. Bu doğrultuda uzun yıllardır Varlık Mahallesi Aktim İş Merkezi adresinde hizmet veren plaka basım atölyemizi Zübeyde Hanım Mahallesi 643 Sokak No: 4/5 İskitler Altındağ adresine taşımış bulunmaktayız. 

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Daha kaliteli, modern ve kullanışlı olan yeni plaka atölyemizin Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odamıza, üyelerimize ve Ankara'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. 

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