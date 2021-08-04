Plastik atıklar geri dönüşümle sektörlere ham madde oluyor

Bursa'da 'sıfır atık' yönetimiyle çalışan firmada, plastiğin geri dönüşümüyle elde edilen orijinale eş değer ham maddeler, başta otomotiv, tekstil ve ambalaj olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılıyor.

Bursa'da bir geri dönüşüm firması, kurduğu son teknoloji otomasyon sistemiyle saatte 5 ton plastik atığı ham maddeye dönüştürüp tekrar ekonomiye kazandırıyor.

Kestel ilçesindeki tesiste, pet ve yüksek yoğunluklu polietilen atıkları, ön ayıklama, ayrıştırma ve plastik kırma üniteleri, yüzdürme, sıcak ve soğuk yıkamanın ardından durulama ve kurutma işlemlerinden geçiriliyor.

İşlemlerin ardından flake (pul) ve granül şeklinde iki çeşit ham madde elde ediliyor. Laboratuvarda analizleri gerçekleştirilen ham maddeler, başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerde plastik endüstrilerinde kullanılıyor.

Çevreci bir kimlik ve sıfır atık prensibiyle çalışılan tesiste, yıkama işlemleri sırasında kullanılan su da tesisteki atık su arıtma ünitesinde çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılabilir hale getiriliyor.

Burkasan Genel Müdürü Birhan Denktaş, AA muhabirine, profesyonel bir atık yönetimi şirketi olarak hizmet verdiklerini söyledi.

Geri dönüştürülmüş ham maddeye ciddi talep olduğunu belirten Denktaş, şöyle konuştu:

"Pet ve yüksek yoğunluklu polietilen plastiklerin geri kazanımını gerçekleştirerek, ana sanayide orijinal malzemeye ikame olarak kullanılabilecek bir ham madde üretimi gerçekleştiriyoruz. Pet malzemenin birçok farklı kullanım alanı var. Bunlardan en önde geleni, tekstil sektörü. Pet şişeler, polyester üretiminde kullanılıyor. Ürettiğimiz pet flekler, tekstil işletmelerinde elyaf veya ipliğe dönüştürülerek, kıyafetlerin birçoğunda geri dönüştürülmüş ham madde olarak değerlendiriliyor. Ambalaj sektöründe de pet kullanımı yaygın. Yüksek yoğunluklu polietilenler de geri kazanımdan sonra genellikle deterjan, şampuan gibi ürünlerin ambalajında kullanılıyor."

Geri dönüştürülmüş ham maddeyi ana ürün, evlerde kullanılabilir bir ürün haline dönüştürebilmek için maksimum kalitede üretmenin şart olduğunu vurgulayan Denktaş, geri dönüştürülmüş ham maddelerin üretimde tek başına ya da orijinalleriyle kullanılabildiğini aktardı.

"Yüzde 100 geri dönüştürülmüş ham maddelerden şişeler üretildi"

Denktaş, global işletmelere, hazır giyim, iplik ve elyaf üreticilerine ham madde sattıklarını dile getirerek, "Yüksek yoğunluklu polietilen ham maddeler, Unilever şirketiyle yürüttüğümüz proje kapsamında, onların ambalajlarında kullanılıyor. Yüzde 100 geri dönüştürülmüş ham maddelerden şişeler üretildi ve market raflarında satışa sunuldu." dedi.

Plastiğin geri dönüşümünün önemine değinen Denktaş, "Malzemeyi geri dönüştürüp ham madde haline getirdiğimizde bir anlamda petrol türevi bir şeye bağımlılığımız kalmıyor ve bunu bir defa değil, onlarca defa gerçekleştirebiliyoruz. Bu döngüyü sağladığımızda daha az kaynakla maksimum fayda elde etmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Üretim sürecini anlatan Tesis Müdürü Beyzat Osmanoğlu da pet ve yüksek yoğunluklu polietilen şişelerin preslenmiş ve balyalanmış şekilde tesise geldiğini söyledi.

Tek ayrıştırma hattında aynı anda hem pet hem de yüksek yoğunluklu polietileni ayrıştırdıklarını dile getiren Osmanoğlu, "Tesisin işleme kapasitesi, aylık 2 bin 500 ton, ham madde kapasitesi 1500 ton. Tesiste işlenemeyen bakiye atığı, enerji geri kazanımı için yakma tesislerine gönderiyoruz." diye konuştu.

"Orijinal ham maddeyle eş değer düzeyde üretim yapıyoruz"

Dünya çapında bir geri kazanma hareketinin olduğunu, birçok büyük markanın üründe ya da ürün ambalajında geri kazanılmış ham madde kullanmayı kural edindiğini belirten Osmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce geri kazanımın amacı 2. kalite ham madde üretimiydi. Şimdilerde büyük firmalar, orijinal ham maddeye eş değer geri kazanılmış ham madde istiyor. Fiziksel ve kimyasal özellikleriyle orijinal ham maddeyle eş değer düzeyde üretim yapıyoruz. Ham maddeler, otomotiv, tekstil, ambalaj sektörlerinde kullanılmak üzere stokta yerini alıyor. Firmalar, gerek yurt içi gerek yurt dışından talepte bulunuyor, biz de ham maddenin ihracat ve ithalatını gerçekleştiriyoruz."

Osmanoğlu, topraktan çıkarılan petrolden bir plastik elde edene kadar harcanan enerjinin sadece yüzde 5'i ile bir plastiğin geri kazanılarak ham madde haline getirilebildiğini sözlerine ekledi.