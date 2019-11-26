Plastik poşete zam yok

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile plastik sektörü temsilcileri, 25 kuruşa satılan plastik poşetlerde fiyat artışı yapılmamasına dönük görüş birliğine vardı.

Plastik sektörü temsilcileri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri yeni yılda tüketiciye satılan 25 kuruşluk plastik poşette fiyat artışı olmaması yönünde ortak görüşe vardı. Böylece hem üreticinin hem de tüketicinin korunması hedefleniyor.

Türkiye, 1 Ocak 2019 itibarıyla ‘ücretli plastik poşet’ uygulamasına geçmişti ve perakende satış noktalarında plastik poşetler tüketiciye 25 kuruştan satılmaya başlanmıştı. Uygulama bir yandan eleştirilirken bir yandan da çevrenin temiz tutulmasına büyük katkı sağlayacağı için geniş kitlelerce desteklenmişti. Belirlenen kanuna göre her yıl plastik poşet fiyatlarının ücreti tabanı 25 kuruştan az olmamak şartıyla yeniden güncellenecek.

KOMİSYON TOPLANDI

Bu kapsamda plastik sektörü temsilcileri, geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla birlikte poşet fiyatlarının yeniden belirlenmesine yönelik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdan çıkan sonuca göre, tüketiciye 2020 yılında yansıyacak ücret artışı yok.

Milliyet'te yer alan habere göre, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Poşet Sanayicileri Komisyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın fiyat belirleme komisyonuna katıldı. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu şu bilgileri verdi:

“Zaten zor durumda olan plastik poşet üretim sektörümüzün ve tüketicilerin daha fazla olumsuz etkilenmemesi adına poşet ücretinin kesinlikle artırılmaması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 2020 yılı poşet fiyatlarının artmaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın fiyat belirleme komisyonu toplantısına TOBB Meclisi, PAGEV Poşet Sanayicileri Komitesi olarak katıldık. Perakendeciler, tüketiciler ve üreticiler açısından olayın tüm boyutlarını değerlendirdik. Komisyonda fiyatın artırılmaması yönünde karar aldık.”

MANAV POŞETİNDE TAŞIYORUZ

Marketlerde plastik poşetlerin paralı satılmasının ardından tüketicilerin manav reyonlarında ücretsiz sunulan ‘hışır poşet’e ilgisi arttı. Tüketiciler, satın aldığı sebze-meyvenin yanı sıra diğer ürünlerini de ince poşetlerde taşımaya başladı.

İnce poşet kullanımının neredeyse iki kat arttığı belirtiliyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Aziz Koçal, tüketicilerin ince poşete yöneldiğini dile getirdi.

Koçal, “İnce poşetlerin doğada çözünmesi belki diğerlerine göre daha kısa sürede olabilir ama yine de zararlı. Alternatif taşıma seçenekleri geliştirilmeli. Tüketici çantasında file, bez çanta taşıma alışkanlığı edinmeli” ifadelerini kullandı.