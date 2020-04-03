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Plazma nakli nedir?

Koronavirüs tedavisinde sıklıkla duyduğumuz plazma tedavisi ile plazma naklinin ne anlama geldiğini ve plazma naklinin nasıl gerçekleştiği merak konusu, Peki, Plazma nakli nedir? Plazma alımı nasıl gerçekleşiyor? Gibi tüm merak edilenler haberimizde...
Plazma nakli nedir?

Plazma nakli nedir? Plazma alımı nasıl gerçekleşiyor?

Enfeksiyon geçiren kişinin vücudu, enfeksiyonun kaynağı ile savaşmak için antikor denen maddeler üretiyor. Vücutta hastalığa özel olarak üretilen bu antikorlar, iyileşen kişinin kanında, özellikle kanın plazma kısmında aylarca, hatta yıllarca kalabiliyor.

Plazma nakli nedir? Plazma alımı nasıl gerçekleşiyor?

Bağışıklık sisteminin durumuna göre, hasta bazen bu antikorları üretemeyebiliyor. Plazma nakli yöntemiyle iyileşmiş kişilerin plazması mevcut hastaya naklediliyor ve kendi antikorunu üretemeyen hasta için antikor desteği sağlanmış oluyor.

Plazma nakli daha önce kızamık, bakteriyel pnömoni ve İspanya gribi (influenza) gibi hastalıklarda aşılarının bulunmasından önce kullanıldı. 2002 Ebola ve 2014 SARS salgınlarında da bu yönteme başvuruldu. Günümüzde ise (KOVİD-19) yeni tip koronavirüste de uygulanmaktadır.

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Plazma alımı nasıl gerçekleşiyor?

Kişi plazma bağışı yapmak istediğinde, vücudundan alınan kan bir cihaz tarafından ayrıştırılıyor. Kanın kırmızı kısmı donörün damarına geri verilirken, beyaz olan plazma kısmı ise hastalarda kullanılmak üzere alınıyor.

Bilim insanları alınan plazmanın içinde ne kadar antikor bulunduğunu ölçebiliyor. Bu şekilde uzmanlar hastaya verilecek plazmanın dozuna ve sıklığına karar veriyor. Ayrıca donörün ne kadar miktarda ve sıklıkla plazma bağışı yapması gerektiği de hesaplanarak donörün sağlığı için uygun bir program çıkarılıyor.

Plazma nakli, tedavi için kesin bir yöntem mi?

Uzmanlar ayrıca bu yöntemin her enfeksiyon için işe yaramadığının altını çiziyor. Yöntem denenmeden, plazma naklinin ne derece işe yarayacağı konusunda öngörüde bulunmak mümkün değil. Ancak yine de bu yöntemin kritik evredeki hastalar için işe yaraması umut ediliyor.

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