Playback çıkışıyla gündeme gelen Linet Musevi mi? İsrail’le alakası ne?

Sahnede şarkı söylüyormuş gibi rol yapan sanatçıları eleştirip “Playback yapan sanatçılar haram para kazanıyor” demesiyle gündemdeki şarkıcı için internette Linet kim, nereli, İsrail’le alakası ne, Musevi mi araştırmaları yapılıyor.

Yüksek ücret alıp sahnede şarkı söylüyormuş gibi rol yapan meslektaşlarını eleştirerek “Playback yapan sanatçılar haram para kazanıyor” demesiyle gündemde olan şarkıcı Linet için internette “ Linet nereli , Linet’in anlamı ne, İsrail ’le alakası ne, Linet Musevi mi ” sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İSRAİL VATANDAŞI, İSRAİL'DE ASKERLİK DE YAPTI

Türkiye’de sevilen ses sanatçılarından Linet, 1975 İsrail doğumludur. Türkiye'ye gelmeden önce İsrail'de müzik yapıyordu. Yahudi kökenli ve İsrail vatandaşı olan Linet, 1993’te İsrail'i Eurovision'da temsil etmek için yarışmaya katılmış, fakat temsil hakkı kazanamamıştı.

Daha sonra 2 yıl daha İsrail'de müzik yapan Linet, 1995 yılında Türkiye'ye gelmiş ve ülkemizde müzik yapmaya başlamıştır; fakat kendisinin birçok İbranice şarkısı da bulunur.

Ayrıca, Linet; İsrail'de kadınların da askerlik yapmasından ötürü İsrail'de 3 ay kısa dönem askerlik yapmıştır.

Ailesi 500 sene önce İspanya‘dan İstanbul‘a gelen Musevilerden. Annesi eskilerin Türk Sanat Müziği şarkıcılarından Bursalı Leyla (Bonana) Özgecan’dır. Babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe’dir. 2 kardeşi vardır. Babası, O çok küçükken vefat etti. Annesinin 1973 yılında İsrail’e geçmesinden dolayı İsrail’de dünyaya geldi.

Linet’in öne çıkan bir diğer özelliği de şarkılarını canlı olarak okuması ve “playback” yapmamasıdır.

Linet, ülkemizde zaman zaman katıldığı televizyon programlarında İbranice ve Türkçe şarkılar söylemesiyle de biliniyor.

"İSRAİL'DE ÇIĞIR AÇTIM"

Şarkıcı, Türkiye'deki Yahudi cemaatinin yayın organı Şalom gazetesine verdiği bir röportajda, İsrail ve müzik sorularını cevaplarken, "İsrail'de bir çığır açtım, İsrailli şarkıcılardan bir çoğu beni takip etmiş, ilk şöhretlerini İbraniceye çevirdiğim şarkıları okuyarak kazanmışlardır" dedi.

Linet, İstanbul’daki Yahudi Cemaati ile teması konusunda ise "Bu seneye kadar hiç olmadı çünkü Türk müziği söyleyen bir İsrailli olarak beni nereye oturtacaklarını bilemediler; ilk kez bu yıl Purim balosunda şarkı söyledim. Hep birlikte çok güzel bir gece geçirdik, çok mutlu oldum. Bundan sonra ilişkilerimiz hep sürsün istiyorum. Mesela iki yıl önce Hahambaşılığı arayıp Yom Kipur’da bir ailenin misafiri olmak istediğimi bildirmiştim. Gerçekten de o günü Kemerburgaz’da yaşayan bir ailenin yanında geçirmiştim. Bu sene de bayramları Istanbul’da başka bir dostumun evinde geçirdim, hep birlikte Ortaköy Sinagogu’na gittik" diye konuştu.

"YARIŞ ATI GİBİ BU KÜLTÜRE ADAPTE EDİLDİM"

Aynı röportajda şarkıcı, "Kariyerinizi neden Türkiye’de sürdürmeyi tercih ettiniz?" sorusuna da ilginç bir cevap veriyor: "Tercih etmek zorundaydım çünkü çok küçük yaşlardan itibaren bu dille yoğruldum ve anlamadan, bilmeden yarış atı gibi bu müziğe, bu lisana, bu kültüre adapte edilerek büyütüldüm."

Sanatçı, İsrail ile Türkiye'nin müzik piyasasını ise şöyle kıyaslıyor:

"İsrail çok küçük bir ülke; yaptığınız tarzdaki müzik her kesime ulaşmaz. Türkiye’de çok daha büyük bir potansiyel var. İsrail’deki sanatçılar halktan Türkiye’dekiler kadar ilgi görmez. Ayrıca orada buradaki gibi paparazzi tarzı, sanatçının özel hayatı ile ilgilenen tv programları yok. Burada ise rant yaptığı için, sanatçı özel hayatı ve polemikleri gündeme geliyor. Bütün bunlar o sanatçıyı ulaşılmaz kılıyor ve halkın gösterdiği ilgi, sevgi bu mesleği yapmak için insana büyük bir güç veriyor. Egonuzu parlatıyorlar, sizi yüceltiyorlar. Türkiye’de sanatçı olmak büyük bir ayrıcalık.ve keyif. "

Linet, "Hobileriniz var mı?" sorusuna verdiği cevapta da, Kabala ile ilgilendiğini kaydediyor.

Kabala nedir?

Kabala, ülkemizde kimi siyasi çevrelerce "Kabala adlı bir Beni İsrail’in yazmış olduğu kitaptaki prensiplere inanan insanlara Siyonist denir. Siyonizm budur. Kabala’ya inanmak demektir" şeklinde değerlendiriliyor.