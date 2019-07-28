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Poğaça yerken hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde poğaça yerken lokmanın boğazına takılması sonucu nefessiz kalan Zita Christine Meriçcoşar (68), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Poğaça yerken hayatını kaybetti

Olay, dün Kandıra Kerpe Mahallesi'nde meydana geldi. Kızı ile birlikte bölgeye tatile gelen Zita Christine Meriçcoşar, kiraladıkları evde poğaça yediği sırada lokmanın boğazına takılması sonucu nefessiz kaldı. Annesinin nefes alamadığını fark eden kızı durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi, Zita Christine Meriçcoşar'ı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Meriçcoşar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meriçcoşar’ın cenazesi, tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İzmit Turgut Mahallesinde ikamet eden Zita Christine Meriçcoşar’ın cenazesi, Turgut Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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