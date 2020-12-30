  • BIST 1.480
  • Altın 449,771
  • Dolar 7,3706
  • Euro 9,0539
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Polatlar Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi kapılarını açmak için gün sayıyor

Sincan Belediyesi Polatlar Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi’nin kapılarını açmaya gün sayıyor. Merkez açıldığında 1000 sokak hayvanına barınak ve sağlık hizmeti verebilecek. 
Polatlar Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi kapılarını açmak için gün sayıyor

Soğuk kış günlerinde canlıların hepsi sıcak bir yuvaya ihtiyaç duyar. Hele ki sokak hayvanları düşünüldüğünde sıcak yuva onlar için çok daha büyük önem taşır. Sincan Belediyesi bu sorumlulukla Polatlar Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi’ni açmak için gün sayıyor. Havaların soğumasıyla çalışmalarına hız veren ekipler 1000 sokak hayvanı kapasiteli merkezin çalışmalarında sona yaklaştı. Merkezde veteriner hekimler gözetiminde misafir edilecek hayvanlar için ameliyathane ve eczane de bulunacak. Öte yandan merkezde tedavi gören 33 köpek şimdiden misafir edilmeye başlandı. 

dji_0067.jpg

HAYVAN AMELİYATHANESİ VE ECZANESİ BULUNUYOR 
Sincan Polatlar Mahallesinde 42 Bin m2 arazi üzerine inşa edilen merkezde bakıma muhtaç hayvanlara müdahale edebilmek için ameliyathane, ilaç kullanımına muhtaç hayvanlar için ve ilaçları muhafaza etmek için eczane, hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için mama saklamaya yönelik soğuk hava deposu bulunuyor.  

TEDAVİLER BAŞLADI 
Sokak hayvanlarının gerekli bakım, tedavi, aşılama ve kısırlaştırma işlemleri merkezde yapılmaya başlarken yine bakıma muhtaç tedavi görmüş köpekler de merkezde misafir ediliyor.2 vardiya halinde 4 güvenlik görevlisi ile merkezde güvenlik sağlanırken mesai saatleri içerisinde 2 veteriner hekim de hayvanların sağlığını gözetim halinde tutuyor. Merkezde toplamda 16 kişi istihdam ediliyor.

b83t3084.jpg

TESİSTE BİNİCİLİK YAPILABİLECEK 
Tesiste bir de ata sporumuz olan binicilik için de parkur hizmete girecek. Rehabilitasyon merkezini ziyarete gelen vatandaşlar sokak hayvanlarını ziyaret ettikten sonra ata binerek keyifli zaman geçirme imkanı bulacak.

BARINAĞIN ÖTESİNDE BİR YER 
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan merkezin barınağın ötesinde hayvanların yaşam alanı olacağını her ihtiyaçlarının karşılanacağını belirterek, “Yeni yapılan tesisimiz hizmete açıldığında bin sokak köpeğini misafir edebileceğiz. Tesisimiz hayvan barınağı olma özelliğinin dışında, ameliyathane ve muayene hizmeti de verecek. Vatandaşlarımız için de ziyaret edebilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri ortamlar da yer alacak” ifadelerine yer verdi. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 30 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ30 Aralık 2020 Çarşamba 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?30 Aralık 2020 Çarşamba 09:00
  • Başkan Ünal'dan "Camilerden çalıştıralım önerisi"30 Aralık 2020 Çarşamba 06:06
  • Uzmandan Probiyotik tavsiyesi30 Aralık 2020 Çarşamba 05:05
  • Asgari ile geçinilmiyor30 Aralık 2020 Çarşamba 04:04
  • Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Çavuşculu "Esnafın işine zarar verir"30 Aralık 2020 Çarşamba 03:03
  • Aklını kullanma zamanı30 Aralık 2020 Çarşamba 02:02
  • Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi yeniden açıldı30 Aralık 2020 Çarşamba 01:01
  • Tedbirler sonuç verdi, Başkent'in rengi yeşile dönüyor29 Aralık 2020 Salı 05:05
  • Tasa etme Macron...!29 Aralık 2020 Salı 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti