Polatlar Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi kapılarını açmak için gün sayıyor

Sincan Belediyesi Polatlar Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi’nin kapılarını açmaya gün sayıyor. Merkez açıldığında 1000 sokak hayvanına barınak ve sağlık hizmeti verebilecek.

Soğuk kış günlerinde canlıların hepsi sıcak bir yuvaya ihtiyaç duyar. Hele ki sokak hayvanları düşünüldüğünde sıcak yuva onlar için çok daha büyük önem taşır. Sincan Belediyesi bu sorumlulukla Polatlar Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi’ni açmak için gün sayıyor. Havaların soğumasıyla çalışmalarına hız veren ekipler 1000 sokak hayvanı kapasiteli merkezin çalışmalarında sona yaklaştı. Merkezde veteriner hekimler gözetiminde misafir edilecek hayvanlar için ameliyathane ve eczane de bulunacak. Öte yandan merkezde tedavi gören 33 köpek şimdiden misafir edilmeye başlandı.

HAYVAN AMELİYATHANESİ VE ECZANESİ BULUNUYOR

Sincan Polatlar Mahallesinde 42 Bin m2 arazi üzerine inşa edilen merkezde bakıma muhtaç hayvanlara müdahale edebilmek için ameliyathane, ilaç kullanımına muhtaç hayvanlar için ve ilaçları muhafaza etmek için eczane, hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için mama saklamaya yönelik soğuk hava deposu bulunuyor.

TEDAVİLER BAŞLADI

Sokak hayvanlarının gerekli bakım, tedavi, aşılama ve kısırlaştırma işlemleri merkezde yapılmaya başlarken yine bakıma muhtaç tedavi görmüş köpekler de merkezde misafir ediliyor.2 vardiya halinde 4 güvenlik görevlisi ile merkezde güvenlik sağlanırken mesai saatleri içerisinde 2 veteriner hekim de hayvanların sağlığını gözetim halinde tutuyor. Merkezde toplamda 16 kişi istihdam ediliyor.

TESİSTE BİNİCİLİK YAPILABİLECEK

Tesiste bir de ata sporumuz olan binicilik için de parkur hizmete girecek. Rehabilitasyon merkezini ziyarete gelen vatandaşlar sokak hayvanlarını ziyaret ettikten sonra ata binerek keyifli zaman geçirme imkanı bulacak.

BARINAĞIN ÖTESİNDE BİR YER

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan merkezin barınağın ötesinde hayvanların yaşam alanı olacağını her ihtiyaçlarının karşılanacağını belirterek, “Yeni yapılan tesisimiz hizmete açıldığında bin sokak köpeğini misafir edebileceğiz. Tesisimiz hayvan barınağı olma özelliğinin dışında, ameliyathane ve muayene hizmeti de verecek. Vatandaşlarımız için de ziyaret edebilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri ortamlar da yer alacak” ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA