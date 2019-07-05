Polatlı Aqua Park’ta temizlik çalışmaları

Polatlı Aqua Park’ta hijyen ve sterilizasyon çalışmalarına büyük önem gösteriliyor. Polatlı Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak havuz suyu değişimleri yapılırken; dip temizliği, klorlama, kaydırak temizlikleri de özenle gerçekleştiriliyor.

Kafeterya, duş, soyunma kabinleri ve revir kısmının günlük olarak steril hale getirildiği Üçpınar Aqua Parkta; yoğun ilgi gösteren vatandaşların sağlığı için gerekli tüm önlemler alınıyor. Polatlı Belediyesi tarafından kullanım ücretleri Tam – 40 TL, Öğrenci – 25 TL, 0-6 Yaş – Ücretsiz olarak belirlenen Aqua Park’ta; hafta içi 11.00 – 18.00 saatleri arasında tam gün, hafta sonu yoğunluktan dolayı iki seans halinde 10:30 – 14:30 ve 15:00 – 19:00 saatleri arasında hizmet veriliyor. Bayan misafirlerin gönül rahatlığı ile çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilmeleri için belirlenen kurallar çerçevesinde bayan havuzuna cep telefonu alınmıyor.

Hijyen kuralları çerçevesinde bone kullanımının zorunlu olduğu su parkında; mayo, şort, haşema dışındaki havuz kullanımına uygun olmayan kıyafetlerle gelen vatandaşların suya girmesine izin verilmiyor. Polatlı Belediyesi Su Parkı’na dair ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0533 955 48 99 numarası üzerinden yetkili birime ulaşabilirler.

