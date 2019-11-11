Polatlı Belediyesi tiyatro günleri başlıyor

Polatlı Belediyesi öncülüğünde Türkiye’nin dört bir yanından önemli tiyatro gruplarını ve sanatçıları Polatlı’da sanatseverlerle buluşturacak olan 3. Polatlı Belediyesi Kral Midas Tiyatro Günleri 13 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’da perdelerini açıyor.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından geleneksel hale getirilen ve geçtiğimiz senelerde vatandaşlardan büyük ilgi gören Kral Midas Tiyatro Günleri bu yılda Polatlılıları tiyatroya doyuracak. Türkiye’nin dört bir yanından gelen tiyatro grupları tarafından birbirinden farklı toplam 10 oyunun sahneleneceği festival 17 Kasım tarihine kadar devam edecek. Festival kapsamında sahnelenecek olan tüm oyunlar ücretsiz olarak seyircilerle buluşacak. 3. Polatlı Belediyesi Kral Midas Tiyatro Günleri’nin açılışı 13 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’da ‘Önce Kalite’ adlı Müzikal Çocuk Oyunu ve saat 19.00’da ‘Sesimi Duyuramadım’ ile gerçekleştirilecek. Beş gün boyunca sürecek olan festivalde; Tamer Levent, Turgay Tanülkü, Metin Güler, Yıldız Çankaya Sargın, Nazif Uslu, Şafak Poyraz, Rıza Gedikoğlu ve Bahadır Bıyıklı gibi ünlü tiyatrocular, sanatçılar ve yönetmenler konuk olarak yer alacak.

BAŞKAN YILDIZKAYA; “SANATIN KALBİ BEŞ GÜN BOYUNCA ŞEHRİMİZDE ATACAK”

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya 3. Polatlı Belediyesi Kral Midas Tiyatro Günleri ile ilgili yaptığı açıklamada; “13 Kasım Çarşamba günü geleneksel hale getirdiğimiz Polatlı Belediyesi Kral Midas Tiyatro Günleri’nin üçüncüsü hemşehrilerimizle buluşacak. Türkiye’nin dört bir yanından bir çok sanatçıyı ve sanatseveri şehrimizde misafir edeceğiz. Sanatın en önemli dallarından biri olan tiyatro alanında Polatlımıza uluslararası bir festival kazandırmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kral Midas Tiyatro Günleri’nin kültürel açıdan büyük bir altyapıya sahip olan şehrimize değer kattığını düşünüyorum. Tüm tiyatro severleri 13 – 17 Kasım tarihleri arasında Anadolu Bozkırının Parlayan Yıldızı Polatlı’ya davet ediyorum.” cümlelerine yer verdi.

FESTİVAL BOYUNCA HER GÜN İKİ OYUN SERGİLENECEK

3. Polatlı Belediyesi Kral Midas Tiyatro Günleri kapsamında 13 Eylül Kültür Merkezi’nde her gün ücretsiz olarak iki oyun sanatseverler ile buluşacak. Festival programı Polatlı Belediyesi tarafından şu şekilde belirlendi;

13 Kasım Çarşamba

Önce Kalite – Müzikal Çocuk Oyunu (11.00)

Sesimi Duyuramadım (19.00)

14 Kasım Perşembe

Neşeli Orman – Muppet Kukla Tiyatrosu (11.00)

İnsan Ne İle Yaşar (19.00)

15 Kasım Cuma

Miniğin Dünyası (11.00)

Uçurtmanın Kuyruğu (19.00)

16 Kasım Cumartesi

Balonlara Fısıldayan Adam (11.00)

Haram Para (19.00)

17 Kasım Pazar

İlüzyon Show (11.00)

Meraki (19.00)