Polatlı Belediyesi’nden kiralık dükkan yeri

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Polatlı Belediyesi 1 adet dükkanı ihaleyle kiraya veriyor.
Polatlı Belediyesi’nden kiralık 13 metre karelik dükkan yerinin tahmini aylık kirası 4 bin TL.
Sözkonusu dükkan Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunuyor.
Kira ihalesi açık artırma usulü ile 19.10.2021 salı günü saat 15:00’de yapılacak.
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