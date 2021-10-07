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Polatlı Belediyesi’nden kiralık dükkan yeri

Ankara’da Polatlı Belediyesi 1 adet dükkanı ihaleyle kiraya veriyor. Polatlı Belediyesi’nden kiralık 13 metre karelik dükkan yerinin tahmini aylık kirası 4 bin TL.
Polatlı Belediyesi’nden kiralık dükkan yeri

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Polatlı Belediyesi 1 adet dükkanı ihaleyle kiraya veriyor. 

Polatlı Belediyesi’nden kiralık 13 metre karelik dükkan yerinin tahmini aylık kirası 4 bin TL.

Sözkonusu dükkan Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunuyor.

Kira ihalesi açık artırma usulü ile 19.10.2021 salı günü saat 15:00’de yapılacak. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com

 


 

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