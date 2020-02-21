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Polatlı Devlet Hastaneleri Listesi.. Polatlı’daki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

Polatlı Devlet Hastaneleri'nin İsimleri Neler? Polatlı'da kaç tane Devlet Hastanesi var? Polatlı’daki hastaneler, Polatlı’daki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. 2020 Güncel Liste...
Polatlı Devlet Hastaneleri Listesi.. Polatlı’daki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

Polatlı Devlet Hastanelerinin isimleri neler? Polatlı'da kaç tane Devlet Hastanesi var? Polatlı’daki hastaneler, Polatlı’daki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. Polatlı Devlet Hastanesi, Polatlı’daki Devlet Hastaneleri nerede? Polatlı Hastane 2020 Güncel Liste…

Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Polatlı’ya yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Polatlı’daki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Polatlı’daki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.

POLATLI DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020

Polatlı'da hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?

POLATLI

1. YENİ POLATLI DEVLET HASTANESİ

İstiklal Mah. Abdülaziz Cad. 2 Polatlı, Ankara

İletişim: 0 (312) 630 30 30

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2. ANKARA POLATLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

İstiklal Mahallesi, Abdülaziz Caddesi - No:2 Polatlı/ANKARA

İletişim: 0 312 630 30 30

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