Polatlı gordion'dan başlayan frig rotası kurulsun

Polatlı’da Friglerin başkenti Gordion’u ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, bölge turizminin canlanması için Friglerin hüküm sürdüğü Afyon, Eskişehir ve Kütahya arasında bir kültür ve doğa rotası oluşturulması gerektiğini önerdi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmeye hazırlanan Gordion (Yassıhöyük) Antik Kenti’nde birtakım incelemelerde bulundu. Yavuz, 300 metrelik çapında, 53 metre yüksekliğindeki Anadolu’nun en büyük ikinci tümülüsü olan Frig Kralı Midas’ın mezarının bulunduğu tümülüsü gezdi. Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ile Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir de geziye eşlik etti.

KÜLTÜR ROTASI ÖNERİSİ

Friglerin başkentinin Gordion olduğunu hatırlayan Yavuz, Gordion’dan başlayarak Friglerin hüküm sürdüğü Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya illeri arasında bir kültür ve doğa rotası oluşturulmasının bölge turizmine canlılık getireceğini söyledi ve bu konuda bir an önce çalışma yapılması talimatını verdi.

URARTULARI ÇÖZDÜYSEK FRİGLERİ DE ÇÖZERİZ!

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, ardından Midas Tümülüsü’nün hemen karşısında yer alan, binlerce yıllık eserleri içinde barındıran Gordion Müzesi’ni gezerek müze müdüründen bilgi aldı. Yavuz, müzedeki eski Tunç Çağı, Orta ve Geç Tunç Çağı olmak üzere Frigler, Lidya ve Roma dönemine ait eserleri inceledi. Müze gezisi sırasında Frig alfabesinin tam anlamıyla çözülemediği bilgisi verilmesinin ardından Yavuz, “Urartuların alfabesini çözdük, bu niye çözemiyoruz? Bu işe birkaç tane gencin baş koyması lazım. Çalışılırsa çıkar” diyerek bu konuda çalışma yapılmasını istedi.

MİDAS’IN KULAKLARI OPERASI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yavuz, daha sonra Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) tarafından Gordion Müzesi alanı içerisinde sergilenen "Midas'ın Kulakları" adlı satirik operasını izledi. Türk opera tarihinin kilometre taşlarından sayılan "Midas'ın Kulakları" eser Polatlı’daki Gordion Antik kentinde kurulan açık hava sahnesinde sergilendi. Eserin gösterimine çok sayıda davetli ve sanatsever katıldı. Ferit Tüzün'ün 1960'ların sonunda bestelediği satirik operanın rejisörlüğünü Zeynep Çelen Tamer, koreografisini Deniz Alp'in üstlendiği, dekorları Talat Ayhan, kostümleri Gazal Erten, ışık tasarımı Fuat Gök'e ait olan eserde, Eralp Kıyıcı, Durukan Ordu, Mehmet Yılmaz, Veysel Barış Yanç, Esra Çetiner, Can Kocaay başlıca rolleri paylaştı.

FRİGRA’NIN BAŞKENTİ GORDİON

Polatlı ilçesinde bulunan Sakarya nehri yakınındaki Gordion olarak bilinen Yasıhöyük köyü, irili ufaklı onlarca tümülüse ev sahipliği yapıyor. Gordion’da eşek kulaklı olarak anılan Kral Midas’ın tümülüsü de yer alıyor. Friglerin efsanevi kralı Midas’ın tümülüsü Gordion Müzesi’nin tam karşısında bulunuyor. Gordion, Frigya’nın başkenti olarak biliniyor. Frigya, günümüzde Afyonkarahisar, Ankara ve Eskişehir illerinin tamamı; Kütahya ilinin büyük bir bölümü ile Konya, Isparta ve Burdur illerinin kuzeyinde kalan coğrafyanın antik dönemdeki adıdır.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-



