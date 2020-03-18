Polatlı içme suyu çalışmaları adım adım ilerliyor

ASKİ, yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla Polatlıların olası su kesintilerinde uzun süre mağdur olmalarının da önüne geçecek.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 65 kilometrelik hat üzerinde inşa edilen imalatları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni imalatların olası arızalara kısa sürede müdahale edilmesini sağlayacağını belirten Öztürk, “Bu sayede daha önce 2-3 günü geçen su kesinti süresi, maksimum 5-6 saate düşecek. İlçeye olası arızalarda saatler içinde yeniden su verebileceğiz. Uzun vadede ise tüm hattı yenilemeyi hedefliyoruz” dedi. Ana isale hattı üzerinde tespit edilen noktalara 5 yeni vana odası yapıldığını ifade eden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, hızla ilerleyen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Eskiyen mevcut 9 adet vananın değişimini gerçekleştiriyoruz. Yine hat üzerinde boru içindeki havanın alınmasını sağlayan 14 vantuz yenilenmesi sağlanıyor. 20 tahliye vanasına ilave olarak 2 yeni tahliye vanası daha inşa ediliyor. Hızlı bir şekilde başladığımız çalışmalar kapsamında yapılan vana odasının perde duvarlarına ait beton dökümü tamamlanmak üzere. Hat bütününde 5’i yeni olmak üzere 14 vana odasının imalatını gerçekleştireceğiz.”

ASKİ Polatlı Bölge İşletme Müdürlüğünü de ziyaret eden Öztürk, ilçede mevcut altyapı çalışmaları ile yeni projeler konusunda yetkililerle değerlendirmelerde bulundu.