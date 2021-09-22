Polatlı Milli Emlak Müdürlüğü’nden satılık arsa

Polatlı Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü, mülkiyetindeki arsayı satışa çıkardı. Mehmet Akif İnan Mahallesi’nde bulunan satılık arsa 2.237 metre kare ve tahmini bedel 1 milyon 800 bin TL.