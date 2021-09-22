Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polatlı Milli Emlak Müdürlüğü, mülkiyetindeki arsayı satışa çıkardı.
Polatlı Milli Emlak Müdürlüğü'nden satılık arsa Mehmet Akif İnan Mahallesi’nde ve 2.237 metre kare. Arsanın tahmini bedeli ise 1 milyon 800 bin TL.
Satış ihalesi 6 Ekim 2021 tarihinde Polatlı Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacak.
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