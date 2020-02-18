Polatlı Özel Hastane Listesi...Polatlı'daki Özel Hastanelerin Adresleri ve Telefonları 2020

Polatlı'daki Özel Hastanelerin İsimleri ve Adresleri Polatlı'da kaç tane özel hastane var? Polatlı'daki özel hastanelerin adresleri ve telefon numaraları neler? Polatlı'daki özel hastanelerin isimleri... Polatlı Özel Hastane Listesi 2020

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Polatlı'da çok sayıda özel hastane bulunmaktadır. Bu özel hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını sizler için derledik.

Polatlı'da hangi özel hastaneler var? Nasıl giderim?

POLATLI

1. ÖZEL POLATLI CAN HASTANESİ

Yeni Mah. Gordion Cad. No: 1 Polatlı, Ankara

İletişim: 0 (312) 621 41 41

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