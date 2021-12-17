Polatlı Sinanlı’da mahkemeden satılık 5 dönüm arsa

Ankara ilçesi Polatlı'nın Sinanlı mahallesinde 5 bin 9 metre kare arsa mahkeme yoluyla satılıyor. Polatlı Sinanlı’da mahkemeden satılık arsanın üzerinde ev ve müştemilatlar da bulunuyor ve muhammen bedeli 365 bin TL.