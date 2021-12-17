Polatlı Sinanlı’da mahkemeden satılık 5 dönüm arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Polatlı'nın Sinanlı mahallesinde 5 bin 9 metre kare arsa mahkeme yoluyla satılıyor.
Polatlı Sinanlı’da mahkemeden satılık arsanın üzerinde ev ve müştemilatlar da bulunuyor ve muhammen bedeli 365 bin TL.
1. Satış Günü : 15/02/2022
2. Satış Günü : 15/03/2022
Satış Yeri : Polatlı Adliyesi
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