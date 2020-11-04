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Polatlı suyu için ilk kazma vuruldu

Başkent Ankara’ya bir saat mesafede bulunmasına karşın yıllardan beri su krizi ile boğuşan Polatlı ilçesini temiz, sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşturacak ihale sonrası ilk kazma vuruldu.
Polatlı suyu için ilk kazma vuruldu

Polatlı ilçesinin kangrene dönüşen içme ve kullanma suyu problemi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ısrarlı mücadelesi ile sonunda tarihe karışıyor.

Başkent’i besleyen İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Polatlı arasında yapılacak yaklaşık 107 kilometrelik isale hattıyla ilçeye içme suyu şebeke iletimi sağlayacak projenin ihalesinin tamamlanmasının ardından ilk kazma vuruldu.

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ÇALIŞMALARA TARİHİ GÜNDE BAŞLANDI
Polatlı halkının gerçekleşmesini dört gözle beklediği ve 26 Ağustos 2020 tarihinde tek seferde yapılan “İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi”  ihalesi kapsamında yapım çalışmalarına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlandı.

Yapılacak isale hattı, su depoları ve 1 terfi istasyonu sayesinde Polatlı halkı temiz, sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşacak.

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İSALE HATTINDA ÇALIŞMALAR HIZLANDI
İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin bulunduğu noktada yapım çalışmalarına başlandığını belirten ASKİ Su İnşaat Dairesi Başkanı Gülay Aslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Polatlılılara verdiği sözü hatırlatarak, “Bu sözü bu özel günde yerine getirmiş olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu anlamlı günde ilk çalışmayı başlatarak, ilk borumuzu indirdik” dedi.

Polatlı’nın sonradan mahalleye çevrilen köylerinde de musluktan içilebilir su akıtacak olan proje kapsamında yaklaşık 107 kilometrelik (106 bin 714 metrelik) isale hattının yanı sıra bölgeye 3 bin metreküp kapasiteli 1 su deposu, 500 metreküp kapasiteli 2 su deposu ve 1 terfi istasyonu yapılacağını söyleyen Aslan, şöyle konuştu: 
“ASKİ Genel Müdürümüz Sayın Erdoğan Öztürk, tüm ASKİ ekiplerimiz ve projenin yürütülmesi sorumluluğunu üstlenen Su İnşaat Daire Başkanlığı’ndaki mesai arkadaşlarımızla birlikte 900 gün olan işin süresini, Başkanımızın istediği 24 aya çekebilmek için büyük bir çabayla gece gündüz demeden çalışacağız. Tüm Polatlılılara ‘hayırlı olsun’ diyorum.” 

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ISRARLI MÜCADELE KAZANDIRDI 
Başkan Yavaş’ın verdiği ısrarlı mücadele sonucunda ASKİ’nin altyapı yatırımlarında kullanmak için istediği 472 milyon TL’lik kredi talebi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin temmuz ayı oturumunda kabul edildi. 

Kredi talebinin kabul edilmesinin ardından 26 Ağustos 2020 tarihinde ASKİ Polatlı Bölge Müdürlüğü’nde tek seferde yapılan “İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi”  ihalesine 8 firma teklif sundu.  Yaklaşık maliyetin 633 milyon 839 bin 231 TL 74 kuruş olarak açıklandığı ihaleyi 549 milyon 320 bin TL’lik en düşük teklifi veren Gürbağ Grup ve OHİTAN İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortaklığı kazandı. Şirketler ile ASKİ arasında 18 Eylül 2020 tarihinde sözleşme imzalandı. 

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