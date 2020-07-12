Polatlı, temiz ve kesintisiz suya kavuşuyor

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşınan Polatlı’nın altyapı sorununu çözüme kavuşturmak için kredi talebi, Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısında görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

POLATLILARA MÜJDEYİ BAŞKAN YAVAŞ DUYURDU

Polatlı’nın su altyapı ihtiyacı için ASKİ’nin borçlanma yoluyla 472 milyon TL’lik kredi kullanmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklama ile “Israrlı mücadelemiz sonuç verdi. Yıllardır kangren haline gelmiş olan Polatlı ve Ankara’nın birçok bölgesinde acil yapılması gereken su altyapı yatırımları kredi kararı Meclis’ten oy birliği ile çıktı. Polatlı halkına müjde olsun. İhaleyi Polatlı’da yapacağız” dedi.





Başkan Yavaş, İvedik- Polatlı Ana İsale Hattı ihalesinin tek seferde yapılması için meclis görüşmeleri sırasında ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’e talimat verdiğini de söyleyerek şöyle konuştu:

“Öncelikle bu rakamın çok daha üzerinde mal olacak bir şekilde ASKİ Genel Müdürüne talimat veriyorum. Benden haber beliyordu, parça parça mı yapalım yoksa tek seferde mi yapalım diye. Polatlı da ihaleyi tek seferde yaparsak 2 ya da 2,5 yılda yapılabileceğini söylediler. Tek seferde ihale yapılması için talimatı vereceğim ve inşallah Polatlı’daki su problemini de bitireceğiz.”