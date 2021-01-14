Polatlı'da ahşap mesken ve 1.000 m² arsa satışa çıkarıldı

Ankara, Polatlı ilçesi, Gedikli mahallesinde bulunan 1000 m2 yüzölçümlü imarlı arsa ve ahşap ev satışa çıkarıldı. Taşınmaz Eskişehir Yoluna 3,20 km. mesafededir. Taşınmaz Ekolojik Muratlı Köy Projesi kapsamındadır. Taşınmaza ulaşım proje içindeki stabilize yoldan sağlanmaktadır. Parsel üzerinde 2 girişi bulunan tek katlı ahşap mesken yer almaktadır. Arsanın değeri 336.000,00 TL’dir.
Adresi : Ankara İli, Polatlı İlçesi, Gedikli Mahallesi, Ekolojik Muratlı Köy Projesi, Gedikli 80. Sokak, Kapı No: 6, (119 Ada, 9 Parsel)Polatlı / ANKARA
Satış Günü : 01/04/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : POLATLI ADLİYESİ 1.KAT SATIŞ SALONU
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