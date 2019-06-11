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Polatlı'da buluştular

Polatlı Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Game Fair 2019 Av Doğa Festivali 7 – 9 Haziran tarihleri arasında Üçpınar Mahallesi Poligon Arazisi’nde av ve doğaseverlere kapılarını açtı.
Polatlı'da buluştular

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından geleneksel hale getirilen Game Fair Av Doğa Festivali geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce av ve doğa sevdalısını Anadolu Bozkırının Parlayan Yıldızı Polatlı’da bir araya getirdi. Avcılar, doğa sevdalıları ve av malzemesi tedarikçilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen festivalde ziyaretçiler üç gün boyunca Polatlı Belediyesi tarafından kurulan dev çadırlarda konakladı.

Festival alanının yanı başında kurulan standlarda çeşitli av ve doğa malzemelerinin satıldığı festival üç gün boyunca coşkuyla devam etti. Ünlü müzisyen Hüsnü Şenlendirici’nin verdiği konser eşliğinde eğlenen av ve doğa sevdalıları gün boyu süren yarışmalarda kıyasıya mücadele etti. Daha önce Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin ev sahipliği yaptığı Game Fair Av Doğa Festivali’ne yurdun dört bir yanından yüzlerce avcı katıldı.

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YARIŞMALAR KIYASIYA MÜCADELELERE SAHNE OLDU

Beş yıldır düzenli olarak Polatlı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Game Fair 2019 Av Doğa Festivali kapsamında üç gün boyunca onlarca farklı yarışma düzenlendi. Güvenlik önlemleri eşliğinde hiçbir canlı hayvana zarar vermeden gerçekleştirilen av ve doğa yarışmaları; Avcı Trap Atışı, Koşan Domuza Atış Yarışması, Tek Kurşun Atış Yarışması, Havalı Tabanca Atışları, Havalı Tüfek Atışları, Geleceğin Avcıları Atış Yarışması, Sapan Yarışması, Okçuluk Yarışması, Ördek Düdüğü Çalma Yarışması, Avcılık Oskarları Ödül Töreni ve Köpek Irkları Değerlendirme Etkinliği gibi birçok müsabakaya sahne oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren katılımcılara birçok hediye dağıtıldı.
 

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