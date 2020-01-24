Polatlı'da meydana gelen arıza ASKİ ekipleri tarafından onarıldı

Polatlı ilçesine su sağlayan ana isale hattı üzerinde 4 farklı noktada meydana gelen arıza, ASKİ ekiplerinin 7/24 özverili çalışması sonucu onarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, arızanın yaşandığı noktada incelemelerde bulunurken, kısa sürede tamamlanan onarım çalışmalarının ardından ilçeye su verilmeye başlandı.

8,5 SAAT CANLI YAYIN



Sık sık arızalanan ve Yüzükbaşı Mevkiinden Polatlı’ya su taşıyan ana isale hattının onarım çalışmaları Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden 8,5 saat boyunca canlı olarak yayınlandı.



Arızanın bir an önce giderilmesi için ekiplerin büyük bir bölümü bölgeye sevk edilirken, ASKİ’nin tüm teknik imkanları da seferber edildi.



Yaşanan arıza nedeniyle Polatlı’ya su verilemezken, ilçe halkının su kesintisinden en az etkilenmesi için 50 su tankeri ile Temelli Su Deposu’ndan su sevkiyatı yapıldı.

İLÇEYE SU VERİLMEYE BAŞLANDI



ASKİ ekiplerinin iş makinalarıyla gece gündüz çalışarak onardığı ana isale hattında borulardan tahliye edilen su 15 saat sonra yeniden verildi.



Onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Polatlı’da musluklardan su akmaya başladı.

İSALE HATTI BORULARI YENİLENECEK



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla yıpranan 80 kilometrelik hattın büyük bir bölümünde borular yenilenecek. Hattın arıza veren noktaları tek tek tespit edilirken, proje hazırlıkları da başlatıldı.

