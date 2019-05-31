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Polatlı'da pazar yerine düzenleme

Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü uzun süredir vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçerek Perpa Pazar Yeri’nde bir dizi düzenlemeler gerçekleştirdi. 
Polatlı'da pazar yerine düzenleme

Eti Caddesi ve İnönü Caddesi arasında bulunan Perpa Pazar Yeri’nde yapılan düzenlemeler kapsamında kaldırım işgaliyeleri tamamen kaldırıldı. Perpa çevresinde yer alan Eti Caddesi, Battal Gazi Caddesi, Manav Sokak, Sepet Sokak ve File Sokakta esnaflar tarafından satış yapmak amacıyla oluşturulan tezgahlarla işgal edilen kaldırımlar temizlenerek kurallara uygun hale getirildi. 

Pazar Yeri krokisine uygun olmayan alanlarda bulunan şemsiyeler, fazla tezgahlar ve kasaları kaldıran Polatlı Zabıtası alışveriş noktalarında ferah ve geniş alanlar açılmasını sağladı. Pazar Yeri krokisine uygun hale getirilen Perpa içerisinde kanunlara uygun şekilde yapılan yeni planlamayla 1. Kat Sebze Pazarı, 2. Kat Tuhafiye Pazarı, 3. Kat ise Köylü Pazarı şeklinde dizayn edildi. 

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Kaldırımlarda satış yapan köyden gelen üreticiler kanunen kendilerine ayrılan 3. Kata taşınarak; vatandaşlar için daha nezih ve güvenli alışveriş noktaları oluşturuldu. Polatlı Zabıtası tarafından Perşembe ve Pazar günleri yapılan dubalama çalışmasıyla araç yoğunluğu doğru noktalara aktarılarak Perpa’da oluşan trafik sıkışıklığı sorunu giderildi. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri otopark dahil olmak üzere üç katın yıkatılması kararı alan Polatlı Zabıtası; yaptığı düzenlemelerle Perpa’da ki bir çok sorunu yerinde tespit ederek çözüme kavuşturulmasını sağladı. Esnaftan ve vatandaşlardan beğeni toplayan düzenlemeler ile Perpa Pazar Yeri nezih, ferah, kanunlara ve halk sağlığına uygun hale getirildi.
 

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