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Polatlı'da yaz spor okulları başladı

Polatlı Belediyesi Yaz Spor Okulu Yeni Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törenle 2019 Yaz Sezonu’nu açtı. 
Polatlı'da yaz spor okulları başladı

Yeni Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış törenine; Polatlı İlçe Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü İrfan Aytekin, Belediye Meclis Üyeleri, Yaz Spor Okulu öğrencileri ve aileleri ile birlikte yüzlerce vatandaş katıldı. 

Polatlı Belediyespor U-13 Futbol Takımı gösteri maçı ile başlayan programda; Bayan Hentbol Takımı Altyapı kupa töreni, halk oyunları gösterileri ve plaket takdimi gerçekleştirdi. Genç sporcular ödüllerini Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer ve Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın elinden aldı. Açılışta yaptığı konuşmada geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini belirten Başkan Yıldızkaya; Yaz Spor Okulu’na yeni sezonda başarılar diledi. 2019 Yaz sezonunda Futbol, Basketbol, Voleybol, Taekwando, Tenis, Jimnastik, Güreş ve Masa Tenisi gibi branşlarda eğitim verecek olan Polatlı Belediyesi Yaz Spor Okulu yüzlerce öğrencinin yaz boyunca sporla buluşmasını sağlayacak.

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