Polatlı'nın kesintisiz su hasreti bitiyor

Başkent Ankara’ya bir saat mesafede bulunmasına karşın 30 yıldan bu yana su krizi ile boğuşan Polatlı ilçesi temiz, sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşuyor.

Polatlı ilçesinin yıllardır kangren halini alan içme ve kullanma suyu problemi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ısrarlı mücadelesi sonucunda nihayet çözülüyor.

İlçenin acil olarak ihtiyaç duyduğu ana isale hattı için 472 milyon TL’lik altyapı kredi talebini defalarca Belediye Meclisine taşıyan ve kredi talebinin onaylanmasını sağlayan Başkan Yavaş, ihalesi tamamlanan “İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi” ile ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Yavaş, ihaleyi alan firmadan işi 30 ay yerine 24 ayda tamamlamasını istedi. İhaleyi alan şirket temsilcisinin olumlu cevabına toplantıya katılan katılımcılar alkışlarla destek verdi.





İÇME SUYU HATTI 30 YIL ÖNCE YAPILMIŞ

30 yıl önce yapılan hattın bir an önce değişmesi gerektiğini söyleyen ve Polatlılara verdiği sözü tutan Başkan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“30 yıl önce o günkü tekniklerle yapılmış su hattı Polatlı'yı uzun yıllardır mağdur ediyordu. Biz de seçimlerden önce mutlaka Gerede'den gelen suyun Polatlı'ya verileceğinin sözünü vermiştik. Göreve başladıktan sonra önce insan hayatı ve insan sağlığı diyerek ilk gündeme getirdiğimiz projelerden bir tanesi de Polatlı'ya bu suyun verilmesiydi. Malum herkesin gözü önünde cereyan eden tartışmalar oldu ve maalesef bir yıl kaybettik. Acelemiz vardı, bir an evvel Polatlı'ya bu suyu temin etmek istiyorduk. İhalemizi de şeffaf bir şekilde yaptık. Gülbağ Holding'e bağlı bir şirket ihaleyi aldı. İhaleye çıkarken 30 ay olarak çıkılmıştı. Kaybettiğimiz 1 yıl var. Biz Polatlı halkı adına, bu ihaleyi en geç 24 ayda bitirmenizi sizden rica ediyoruz. Bu suyu sadece 125 bin nüfusu aşkın Polatlı halkı değil Temelli ve civarındaki köyler dolayısıyla 1,5 milyon Ankaralı için bunu 24 ayda bitirmenizi taahhüt etmenizi istiyoruz.”

“SU KESİNTİSİ İÇİN ÖNCEDEN HABER VERECEĞİZ”

Polatlı’da bir yandan asbestli boruların değişimi için de çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Yavaş, “Dün Polatlı Belediye Başkanıyla görüştük. 15 Ekim'de de eski hattın rehabilitasyonu ve yeni proje sonuçlanıncaya kadar zaman zaman gerçekleşen su arızalarından etkilenilmemesi için Polatlı'ya gününü çok önceden bildirmek suretiyle 4 günlük bir su kesintisi yapacağız. Bu kesintiler sırasında 40'a yakın tankerle de Polatlı'da olacağız. Eğer hava şartları elverişli olursa bu 4 günü de öne çekeceğiz ki herhangi bir şekilde İvedik Gerede Projesi bitinceye kadar yaşanan arızalarda eskisi gibi uzun süreli su kesintileri olmasın.”

1,5 MİLYON KİŞİNİN YARARLANACAĞI YAKLAŞIK 107 KİLOMETRELİK İÇME SUYU İSALE HATTI

Tanıtım toplantısına katılan ve bu süreçte verdiği destek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ihale programlarına Ankara’nın acil olarak değişmesi gereken içme suyu, yağmur suyu ve atık su hatlarını aldıklarını açıkladı.

Başkent genelinde 570 bin metre atık su, 130 bin metre yağmur suyu 215 bin metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdiklerini belirten Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yıllardır sorun yaşanan Polatlı merkez ve 12 mahallenin günlük su ihtiyacı Yüzükbaşı hattı ve yeni açılan kuyulardan sağlanıyor. Dayanım ömrünü tamamlamış, korozyona uğramış, sürekli arızaların oluştuğu, Polatlı halkımızın su ihtiyacını karşılayan Yüzükbaşı hattının devreden çıkarılması adına bu ihalemizin yapılması büyük önem arz ediyordu. Yenimahalle’deki İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinden başlayıp, Bağlıca-Etimesgut, Yenikent-Sincan, Başkent OSB-Anadolu OSB, Malıköy Gecekondu Önleme Bölgesinden Temelli’ye ve nihayetinde Polatlı’ya kadar olan yaklaşık 107 kilometrelik içme suyu isale hattının ihale, sözleşme ve yer teslimi süreçleri bugün itibarıyla tamamlandı. 1,5 milyon kişinin faydalanacağı hattımız, 2 bin 200 çaplı çelik borular ile başlayıp bin çaplı borulara kadar devam edecek olup, 500 metreküp kapasiteli 2, 3 bin metreküp kapasiteli bir su deposu ve bir terfi merkezi imalatlarını içermektedir.”

Gürbağ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban da, “OHİTAN ile birlikte bu ihalede bulunmaktan mutluyuz. Bu işin büyüklüğünü ve önemini çok iyi biliyoruz. Projeyi en kısa sürede yapacağımıza herkesin inanmasını istiyoruz. Ankara ve Polatlı halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

KÖYLERDE DE MUSLUKTAN SU AKACAK

Polatlı halkının gerçekleşmesini dört gözle beklediği ihale 26 Ağustos 2020 tarihinde ASKİ Polatlı Bölge Müdürlüğü’nde tek seferde yapıldı.

Yaklaşık maliyetin 633 milyon 839 bin 231 TL 74 kuruş olarak açıklandığı ihaleye 8 firma katılırken, ihaleyi 549 milyon 320 bin TL’lik en düşük teklifi vererek kazanan OHİTAN firması ile ASKİ Genel Müdürlüğü arasında 18 Eylül 2020’de sözleşme imzalandı. Polatlı’nın sonradan mahalleye çevrilen köylerinde de musluktan içilebilir su akıtacak proje, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Polatlı arasında inşa edilecek 106 bin 714 metrelik isale hattının yanı sıra, 3 bin metreküp kapasiteli 1 su deposu, 500 metreküp kapasiteli 2 su deposu ve 1 terfi istasyonu yapılmasını da içeriyor.