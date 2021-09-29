Polatlı'ya altyapı yatırımı

ASKİ Genel Müdürlüğü, Polatlı’daki içme suyu ve altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

ASKİ ekipleri, Polatlı’nın yeni sanayi bölgesi olarak bilinen ve geçmişte kanalizasyon taşkınları ile gündeme gelen Gülveren Mahallesi’nde 800 metre atık su, 600 metre de yağmur suyu hattı imalatına başladı. Çalışmalarda sona yaklaşıldığını açıklayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, bölge esnafı ile de bir araya gelerek alanda incelemelerde bulundu.





Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hatlarının imalatı, asbestli iletim hatlarının iptali ile taşkın ve sel baskınlarını önleyecek altyapı yatırımlarına öncelik veriyor.

Polatlı ilçesinde de yıllardır ihmal edilen içme suyu hatları başta olmak üzere yağmur ve atık su hatlarının yapımını hızlandıran ASKİ Genel Müdürlüğü, ilçede yatırım atağına devam ediyor. ASKİ Genel Müdürlüğü Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı, “Ankara İli Polatlı ve Haymana İlçeleri Merkez Mahallelerde Atık Su ve Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi” kapsamında altyapısı sorunlu olan mahallelerde çalışma başlatırken, Polatlı’nın yeni sanayi bölgesi olarak adlandırılan Gülveren Mahallesi’nde de atık su ve yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiriyor.

ÖZTÜRK: “BİN 400 METRELİK İMALATIMIZ BİTMEK ÜZERE”

Gülveren Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen ve bölge esnafı ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, mahallede 800 metre atık su, 600 metre de yağmur suyu hattı çalışmalarının hızla ilerlediğini söyledi.

Fatih ve Gülveren Mahallelerinin bulunduğu noktalarda özellikle de Organize Sanayi Bölgesi’nde yağmur suyu ve pis su hatlarının eski olduğuna dikkat çeken Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu hatların mutlaka rehabilite edilmesi gerekiyordu. Şu anda bin 400 metrelik imalatımız bitmek üzere. Çalışmalarda sona yaklaştık. 10 gün ya da 2 hafta içinde asfaltımızı teslim edeceğiz. Dar alanlar söz konusu olduğu için ve bölgede çok sayıda esnafın iş yeri bulunduğundan zor bir çalışma oluyor. Artık bu bölgede ne kanalizasyon ile ilgili ne de yoğun yağmurda göllenme gibi bir sıkıntı yaşanmayacak.”

“KAPIMIZA HİZMET GELİYOR, TOPRAĞIN ALTINA İLK DEFA MANSUR YAVAŞ EL ATTI”

İş yerlerini ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinleyen Öztürk, “Esnafımıza rahatsızlık veriyoruz ancak yapmışken hem yağmur suyunu hem de kanalizasyonu tek seferde bitirelim istedik. Bu nedenle biraz daha sabır diyorum. Çalışmaları inşallah maksimum 2 haftaya tamamlayıp çıkacağız” dedi.

Bölge esnafı, “kapımıza hizmet geliyor bu kadar rahatsızlığa katlanacağız” derken, Gülveren Mahallesi’nde en büyük problemlerinin kanalizasyon taşkını olduğunu ifade eden Polatlı Mobilyacılar Marangozlar Keresteciler Odası Başkanı Hamza Kurt ise şöyle konuştu:

“Polatlı’da yıllardır kanayan yaramız susuzluk ve kanalizasyon sıkıntısı oldu. Yazın burada tozdan, kışın da yağmurdan dükkanlarımıza giremiyoruz. Şu an gözükmeyeni yapıyor Mansur Başkan. Yolun üstünü görünür olduğu için herkes yapar ama toprağın altına ilk defa bir belediye başkanı el attı. Polatlı sanayisine verdiği bu değer için kendisine çok teşekkür ederim. Sağ olsun başkanımız bir senede bitirilecek işi inşallah 6 ayda bitirecek.”

Caddenin yukarı bölümünde 280, aşağı bölümünde ise 240 iş yeri olduğunu vurgulayan Kurt, “Organize Sanayi Bölgesi 1980’de yapıldı. Üzerinden 40 sene geçince haliyle borular çürüdü ve lağım akmaya başladı. Burada toprak da oldukça çorak. Her yıl toprak çöker ve ister istemez sıkıntı yaşarız. ASKİ’nin çalışması ile artık yağmurumuz dereye akacak. Kanalizasyon sorunu da bitecek. Polatlı’ya inşallah suyumuz da gelirse davul zurna çaldıracağım” dedi.



