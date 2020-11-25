Polimer ve tereftalik asit üretimine proje bazlı devlet yardımı verilecek

Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin yaklaşık 11,3 milyar liralık sabit yatırımla Adana'da yapacağı saf tereftalik asit (PTA) ve polimer/cips üretimi tesisi yatırımının "proje bazlı devlet yardımı" uygulamasıyla desteklenmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin, sabit yatırım tutarı 11 milyar 271 milyon 788 bin 151 lira olan PTA ve polimer/cips üretimi tesisi Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenecek.

Ağustos ayında başlayan yatırım 6 yıl içinde tamamlanacak. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı söz konusu sürenin yarısı kadar daha ek süre verebilecek.

Projeyle 1350 kişilik ilave istihdam ile 28 nitelikli personel çalıştırılması planlanıyor.

Yatırımın süresi sonunda yılda 1,5 milyon ton PTA, 665 bin ton da polimer/cips üretimi hedefleniyor.

Sağlanacak destekler

Karar kapsamında yatırımlar için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi yapılacak. Sigorta primi iş veren hissesi, 10 yıllık gelir vergisi stopajı, azami 30 milyon liralık nitelikli personel ve işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 50 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sini kapsayan enerji destekleri de sağlanacak.

Kararda, desteklerin detaylarına ilişkin bilgiler yer alıyor.