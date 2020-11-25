  • BIST 1.329
  • Altın 466,105
  • Dolar 7,9909
  • Euro 9,5147
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 7 °C
»

Polimer ve tereftalik asit üretimine proje bazlı devlet yardımı verilecek

Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin yaklaşık 11,3 milyar liralık sabit yatırımla Adana'da yapacağı saf tereftalik asit (PTA) ve polimer/cips üretimi tesisi yatırımının "proje bazlı devlet yardımı" uygulamasıyla desteklenmesi kararlaştırıldı.
Polimer ve tereftalik asit üretimine proje bazlı devlet yardımı verilecek

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin, sabit yatırım tutarı 11 milyar 271 milyon 788 bin 151 lira olan PTA ve polimer/cips üretimi tesisi Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenecek.

Ağustos ayında başlayan yatırım 6 yıl içinde tamamlanacak. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı söz konusu sürenin yarısı kadar daha ek süre verebilecek.

Projeyle 1350 kişilik ilave istihdam ile 28 nitelikli personel çalıştırılması planlanıyor.

Yatırımın süresi sonunda yılda 1,5 milyon ton PTA, 665 bin ton da polimer/cips üretimi hedefleniyor.

Sağlanacak destekler
Karar kapsamında yatırımlar için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi yapılacak. Sigorta primi iş veren hissesi, 10 yıllık gelir vergisi stopajı, azami 30 milyon liralık nitelikli personel ve işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 50 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sini kapsayan enerji destekleri de sağlanacak.

Kararda, desteklerin detaylarına ilişkin bilgiler yer alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polimer ve tereftalik asit üretimine proje bazlı devlet yardımı verilecek25 Kasım 2020 Çarşamba 15:34
  • Zimbabve'de her yıl 1,5 milyar dolar değerinde altın kaçırılıyor25 Kasım 2020 Çarşamba 15:22
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretiminde Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor25 Kasım 2020 Çarşamba 15:03
  • Borsa İstanbul yine rekor kırdı25 Kasım 2020 Çarşamba 13:44
  • Türkiye'nin 'güneşi' yeni yatırımlarla daha fazla parlıyor25 Kasım 2020 Çarşamba 11:51
  • 'Tatlı patates' üretimi yaygınlaşacak25 Kasım 2020 Çarşamba 11:49
  • Yeni sezon turunçgil ihracatını limon sırtlıyor25 Kasım 2020 Çarşamba 11:47
  • Çiftçiler 'model üretim'le daha fazla verim elde ediyor25 Kasım 2020 Çarşamba 11:47
  • TUSAŞ'tan Türk Silahlı Kuvvetlerinin keşif uçaklarına kesintisiz hizmet25 Kasım 2020 Çarşamba 11:46
  • Yaş çay üreticilerine bu yılın ürünü için fark ödemesi yapılacak25 Kasım 2020 Çarşamba 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti