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Polis adayları ücretsiz hazırlanıyor

Polis adayları, POMEM sınavlarına Pursaklar Belediyesinin açtığı ücretsiz özel yetenek kurslarında hazırlanıyor.
Polis adayları ücretsiz hazırlanıyor

Pursaklar Belediyesi, sınavların gerçekleştirildiği parkurların birebir aynısını Pursaklar Belediye Spor Kulübü Kapalı Spor Salonu’nda oluşturdu. Öğrenciler sınavlarda karşılaşacakları parkurların benzeri olan bu özel hazırlanmış parkurlarda sınava hazırlanmaya başladı.

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Kurslar, alanında uzman eğitmenler tarafından tempolu koşu, açma-germe hareketleri, şınav ve mekik egzersizleri Pursaklar Belediye Spor Kulübü Pursaklar Kapalı Spor salonunda gerçekleştiriliyor.

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Polis adayları sınavlara girdikleri parkuru tanıdıkları için de Türk Polis Teşkilatına katılma yönünde büyük bir avantaja sahip oluyor.

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‘‘Gençlerin her alanda başarılı olması için Belediye olarak daima çocuklarımızın yanında olacağız’’
Geleceğin polislerini sınava hazırladıklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Pandemi kuralları çerçevesinde açtığımız ücretsiz kursta fiziksel yeterlilik eğitimleri Pursaklar  Belediyesi bünyesindeki spor antrenörlerimiz tarafından veriliyor. İlçemiz gençlerinin her alanda başarılı olması için Belediye olarak daima çocuklarımızın yanında olacağız. POMEM Hazırlık Kursuna katılan tüm gençlerimize sınavda üstün başarılar diliyorum dedi.

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