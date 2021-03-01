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Polis adaylarına büyük fırsat 

Polis adayları, POMEM sınavlarına Mamak Belediyesi’nin açtığı ücretsiz özel yetenek kurslarında hazırlanıyor. 
Polis adaylarına büyük fırsat 

Mamak Belediyesi, sınavların gerçekleştirildiği parkurların birebir aynısını Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi ile Türközü Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde oluşturdu. Öğrenciler sınavlarda karşılaşacakları parkurların benzeri olan bu özel hazırlanmış parkurlarda sınava hazırlanmaya başladı. Uzman antrenörler nezaretinde başlayan kursta, adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkânı sunuluyor. Adaylar,  alanında uzman eğitmenler tarafından tempolu koşu, açma-germe hareketleri, şınav ve mekik egzersizleri gerçekleştiriyor. 

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Gençler memnun, biz memnun
Geleceğin polislerini sınava hazırladıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Pandemi kuralları çerçevesinde açtığımız ücretsiz kursta fiziksel yeterlilik eğitimleri Mamak  Belediyesi bünyesindeki spor antrenörlerimiz tarafından veriliyor. İlçemiz gençlerinin her alanda başarılı olması için Belediye olarak daima çocuklarımızın yanında olacağız. POMEM Hazırlık Kursuna katılan tüm gençlerimize sınavda üstün başarılar diliyorum. Verdiğimiz hizmetten gençlerimiz memnun, biz memnunuz “dedi

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