Polis adaylarına ücretsiz eğitim

Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde Polis Mesleki Eğitim Merkezi Hazırlık Kurslarına (POMEM) yönelik hazırlık kursları kayıtları başladı.

Pursaklar Belediye Spor Kulübü Kapalı Spor Salonundaki kurslarda polis adayı gençler, alanında uzman eğitmenler tarafından tempolu koşu, koordinasyon kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile oluşturulan parkurlarda sınavlara hazırlanacak.

‘‘Geleceğimiz olan gençlerimizin, mesleki hayallerinin gerçekleşmesine katkıda bulunuyoruz’’

POMEM sınavına hazırlanan gençleri, fiziki yeterlilik kurslarına kayıt yapmaya davet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; " Geleceğimiz olan gençlerimizin, mesleki hayallerinin gerçekleşmesine katkıda bulunuyoruz. Gençlerimizin Kapalı Spor Salonumuzda gerçekleştireceğimiz Fiziki Yeterlilik kurslarına katılarak mesleki hayallerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Profesyonel hocalarımız eşliğinde hiçbir ücret talep etmeden polis adaylarımızı en iyi şekilde sınavlara hazırlayacağız. Şimdiden tüm öğrencilerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kurslara katılmak isteyen vatandaşların 22-31 Aralık tarihleri arasında Pursaklar Belediye Spor Kulübü Kapalı Spor Salonunda başvuruda bulunabilirler. İletişim için 0312 551 95 19 - 0312 527 45 35 nolu telefonları arayarak bilgi alabilirler.

