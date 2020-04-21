Polis amcalarından doğum günü sürprizi

Kızılcahamam polis ekipleri, 9 yaşına giren Belinay ve 5 yaşına giren Beril Karaslan’a evinde doğum günü sürprizi yaptı.

Yenice Mahallesi'nde oturan Karaslan ailesinin ricası üzerine, Kızılcahamam Emniyet Müdürlüğü personeli Belinay ve Beril’e pastayla ziyaret gerçekleştirdi.

Polisleri karşısında görünce çok mutlu olan Belinayla , Beril, daha sonra doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü.



Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle sade bir kutlamanın yapıldığı doğum gününde keyifli dakikalar yaşandı.

İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey’i telefon görüşmesi yapan Belinay ve Beril’in doğum gününü kutladı.

Polis ekipleri Belinay ve Beril’e İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey’in gönderdiği Çocuk Akıllı Saat ve Ses Bombası Mikrofon hediyelerini takdim etti.

Belinay Karaslan ise polisleri çok sevdiğini belirterek, kendisine sürpriz doğum günü yapan ekiplere buraya kadar geldikleri için teşekkür etti.