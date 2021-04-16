  • BIST 1.408
  • Altın 459,041
  • Dolar 8,0946
  • Euro 9,6823
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 7 °C
»

Polis aracı, kovalamaca sırasında ağaca çarptı: 2 yaralı

Adana'da polis ekibi, 'dur' ihtarında bulunmalarına rağmen kaçan otomobilin sürücüsünü kovaladığı sırada, kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada iki polis memuru yaralanırken, kaçan otomobilin sürücüsü ise yakalanarak gözaltına alındı.
Polis aracı, kovalamaca sırasında ağaca çarptı: 2 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesinde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kavşakta uygulama yapan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 01 AFF 996 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Otomobili takibe alan polis ekibi, Turgut Özal Bulvarı'ndan Türkmenbaşı Bulvarı'na dönüşte içinde bulundukları ekip otosunun kontrolden çıkması sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı. Kovalamaca sırasında diğer polis ekibinin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki polis memuru, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, kaçan otomobilin sürücüsünü Turgut Özal Bulvarı ile Kurttepe Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yakaladı. Gözaltına alınan ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, Yüzüncü Yıl Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi16 Nisan 2021 Cuma 09:08
  • 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor16 Nisan 2021 Cuma 09:03
  • Gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmelere, yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza verilecek16 Nisan 2021 Cuma 09:02
  • Çanakkale'de kargo gemisi karaya oturdu16 Nisan 2021 Cuma 09:02
  • Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile yurdun bazı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor16 Nisan 2021 Cuma 09:01
  • Salgın sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile 21 milyonu aşkın hizmet vatandaşa ulaştırıldı16 Nisan 2021 Cuma 09:01
  • Türk Kızılayı, kısıtlamada görev yapan güvenlik güçlerine çorba ikram ediyor16 Nisan 2021 Cuma 09:00
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz16 Nisan 2021 Cuma 09:00
  • Çankırı'da sofralar evlere taşındı16 Nisan 2021 Cuma 04:32
  • Dünyaca ünlü Yassıca Adaları'nda yapılaşma iddiası15 Nisan 2021 Perşembe 23:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti