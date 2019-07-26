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Polis aracına silahlı saldırı: Yaralı polis var

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde devriyedeki polis aracına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis ağır yaralandı. Yaralanan polis memurunun hastanedeki tedavisi sürüyor.
Polis aracına silahlı saldırı: Yaralı polis var

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Sincik ilçesinde meydana geldi. İlçede devriye görevi yapan Polis Memuru Taha Uluçay'ın kullandığı polis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği Polis Memuru Taha Uluçay, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uluçay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Uluçay, buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı polisin durumu ciddiyetini koruyor.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, incelemeleri sonrası saldırgan ya da saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Adıyaman Valiliği de saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sincik ilçemizde ekip otosuna yapılan saldırı sonucu bir polis memurumuz yaralanmıştır. Yaralı polis memuru Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için operasyon başlatılmıştır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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