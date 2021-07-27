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Polis Arama Kurtarma ekiplerinin ilk görev yeri Artvin oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü Polis Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk saha görevine çıktı.
Polis Arama Kurtarma ekiplerinin ilk görev yeri Artvin oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü Polis Arama ve Kurtarma (PAK) Şube Müdürlüğü emrinde görevli 1 şube müdürü, 3 komiser yardımcısı ve 45 polis memurundan oluşan ekip, Artvin'de meydana gelen sel sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

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PAK timleri, kuruluşunun ardından ilk görev yerleri olan Artvin'deki arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.
Güvenlik Daire Başkanlığı'na bağlı Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü Polis Arama ve Kurtarma (PAK) Şube Müdürlüğü emrinde görevli 1 şube müdürü, 3 komiser yardımcısı ve 45 polis memuru ile Koruma Daire Başkanlığından bölgeye sevk edilen özel ekiple beraber Artvin, Elazığ, Bursa, İzmir illerine bağlı Sualtı Grup Amirliklerinden görev bölgesinde 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 2 komiser yardımcısı, 19 polis memuru arama çalışmalarına dahil oldu.

Sel sırasında kaybolan Serdar Yiğit'in bulunması için sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarına, dün sabah saat 08.00 itibarıyla katılan PAK timleri, Murgul Baraj Göleti ile besleyen su yatakları, dere kenarlarında AFAD koordinesinde görev yapıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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