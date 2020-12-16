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Polis ekipleri evsiz olduğunu öğrenince cezai işlem uygulamadı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kontrol yapan polis ekipleri tarafından durdurulan Gürol Kutlu (45), "Cezaevinden yeni çıktım, evsizim mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi.
Polis ekipleri evsiz olduğunu öğrenince cezai işlem uygulamadı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Atatürk Bulvarı üzerinde denetimlerini sürdürürken sokakta yürüyen Gürol Kutlu’yu durdurdu.

Ekipler, Kutlu'ya sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak izin belgesi sordu. İzin belgesi olmadığını belirten Gürol Kutlu polis ekiplerine "Cezaevinden yeni çıktım, evsizim mezarlıkta kalıyorum devlete kurban olayım" dedi.

Polis ekipleri GBT sorgusunun ardından Kutlu’yu cezai işlem uygulamadan gönderdi. Fırından ekmek aldığı görülen Gürol Kutlu kontrol noktasından yürüyerek uzaklaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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