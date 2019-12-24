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Polis her yerde onları arıyor

Bağcılar'da iki kişi sokak ortasında sohbet eden iki kişiye kurşun yağdırdı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
Polis her yerde onları arıyor

Olay saat 23.40 sularında Bağcılar Fatih Mahallesi Ahmet Kabaklı Caddesi üzerinde meydana geldi. iddiaya göre Ferhat A. (25) sokak ortasında arkadaşı Yunus K. (21)  ile konuştuğu sırada daha önceden aralarında husumet bulunan İbrahim C.'nin silahlı saldırısına uğradı. Yanında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile birlikte gelen saldırgan belinden çıkardığı silahla 5 el ateş etti. Kurşunlardan üçü Ferhat A.'ya isabet ederken iki kurşun da arkadaşı Yunus K.'ya isabet etti. Saldırının ardından saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine koşan vatandaşlar yerde kanlar içinde yatan iki kişiyi gördü. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılardan biri  Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri de İstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Üç kurşunun isabet ettiği Ferhat A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri saldırının yaşandığı yerde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri kimliği belirlenen saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

BAHÇELİEVLER'DE AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Bahçelievler'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay Soğanlı Mahallesi Akdeniz Sokak'ta saat 23.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre aralarında husumet olan, akrabalar sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği öğrenilemeyen bir kişi, pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu aynı aileden M.Ç ve K.Ç yaralandı. Silahlı saldırgan ise otomobille kaçarak uzaklaştı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri silahlı kavganın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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