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Polis, kaportacı gibi çalışıp takip yaparak oto hırsızlık şebekesini çökertmiş

Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığı yapıp, bu araçların şasi numaralarını değiştirerek satan şebekeye yönelik düzenlenen operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Polis, kaportacı gibi çalışıp takip yaparak oto hırsızlık şebekesini çökertmiş

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adana merkezli bir şebekenin farklı model ve markalardaki araçları çalıp, şasi numaralarını değiştirerek sahte plakalarla sattığı bilgisine ulaştı. Şebekenin ayrıca, piyasadaki hacizli ya da ağır hasarlı araçları değerinin altında satın aldıkları, ardından da aynı model araçlardan çalarak parça değişimi yapıp sattıkları saptandı.

Polisin, 4 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından şebekeye üye oldukları öne sürülen 49 kişi için savcılık gözaltı kararı çıkardı. 23 Ocak’ta, Adana merkezli 13 ilde operasyon düzenleyen ekipler, tüm şüphelileri gözaltına aldı. Aralarında şebeke lideri M.E.’nin de bulunduğu şüphelilerden 20 kişi tutuklandı, 13’ü adli kontrol şartıyla, 29 kişi serbest bırakıldı.

Operasyonda el koyulan 12’si çalıntı, 18’i hacizli aracın, piyasa değerinin 5 milyon TL olduğu bildirildi.

5 KATLI BİNANIN DAMINDA ARAÇ PARÇALAMIŞLAR

Operasyon kapsamında Mersin’in Akdeniz ilçesinde şebekeye ait iş yerine yapılan baskında, şüphelilerin, 5 katlı binanın damında araç parçaladıkları belirlendi. Çalıntı ya da hacizli araçların vinç yardımıyla binanın damına çıkarıldığı, şüphelilerin de burada araçları parçalayıp çıkardıkları tespit edildi. Damda yapılan aramalarda çok sayıda araç parçası da ele geçirildi.

POLİS, KAPORTACI VE TEMİZLİKÇİ GİBİ TAKİP ETMİŞ

Bu arada polisin, takip sırasında şebekeye ait tamirhane ve oto servislere yakın iş yerlerinde kaportacı ve temizlikçi gibi çalıştığı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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